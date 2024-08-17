Bayraktar TB3 adım adım geliyor! 4 testi birden başarıyla geçti

Baykar tarafından yerli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, 4 testi birden başarı ile tamamladı. Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son yıllarda savunma sanayii alanında önemli başarılara imza atan Türkiye, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojilerinde tüm dünyada adından söz ettiriyor.

Yeni teknolojiler yerli savunma sanayinin güçlenmesine katkı sağlarken, diğer yandan da ihracat alanında ülkeye önemli girdi sağlıyor. Bu ürünlerin başında ise Bayraktar TB3 geliyor.

4 TESTİ BİRDEN GEÇTİ

Baykar'ın yerli ve özgün bir şekilde ürettiği Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) 69, 70, 71 ve 72. uçuş denemelerinden başarıyla geçti. Gelişmeyi BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın özellikleri şu şekilde:

Gelişmiş Özellikler

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti,

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme,

Otomatik İniş ve Kalkış,

Katlanabilir kanat tasarımı,

SATCOM faydalı yük,

6 adet silah istasyonu,

Yüksek irtifada görev yapabilme yeteneği.

Temel Uçuş Performans Kriterleri