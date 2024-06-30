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Beyin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı! Zaman hücreleri sadece zamanı takip etmekle kalmıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı! Zaman hücreleri sadece zamanı takip etmekle kalmıyor...
Beyin, Alzheimer, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda beyin hakkında yeni özellikler keşfedildi. Beyinde bulunan zaman hücreleri sadece zamanı takip etmekle kalmıyor.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu, beyindeki zaman hücrelerinin zamanı takip etmekle kalmayıp, karmaşık davranışları örenmekte kritik rol oynadığı keşfedildi. 

Yeni keşfin, Alzheimer'a karşı mücadelede etkin rol oynaması bekleniyor. 

Beyin içerisinde bulunan medial entorhinal korteks (MEC) bölgesi içerisinde yer alan zaman hücreleri, kronometreyi andıran bir çalışma yöntemiyle olayların takip edilmesini sağlıyor.

Araba kullanırken ya da sosyal hayatta sohbet ederken bu faaliyetlerin ne kadar zaman aldığını algılamak ve hatırlamak gerekiyor. Fareler üzerinde yapılan çalışmada bu hücrelerin saat gibi çalışmaktan ziyade, zamanlama gerektiren davranışların nasıl algılandığı anlaşıldı.

Yapılan araştırmaların Alzheimer gibi zaman algısını etkileyen hastalıklara karşı büyük etkiler oluşturması amaçlanıyor.

Beyin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı! Zaman hücreleri sadece zamanı takip etmekle kalmıyor... - 1. Resim

BEYİN ÖĞRENDİKÇE YENİ ZAMANLAR OLUŞUYOR

Fareler, zamanlama merkezli testlerden geçirildi. Mors alfabesini andıran deneylerde ödül almak için farklı zamanlarda koku uyaranlarını harakete geçiren bir düzenek kuruldu.

Testin başlangıcında, farelerin beyinlerinde bulunan zaman hücreleri, farklı koku örüntülerine benzer tepkiler verdi. Hayvanlar kokuların zamanlarını öğrenmeye başladıkça her birine farklı zaman çizelgeleri oluşturarak tepkiler verdi. 

Beyin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı! Zaman hücreleri sadece zamanı takip etmekle kalmıyor... - 2. Resim

ALZHEİMER ERKEN TESPİT EDİLEBİLİR Mİ?

Bilim insanlarına göre, mekan ve zamana benzer bir şekilde işlediği düşünülen bu durum için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Yapılan testler, Alzheimer gibi hastalıkların erken teşhis edilmesine olanak sağlayabilir. Bu hastalıklarda beyinde ilk etkilenen bölge medial entorhinal korteks (MEC) bölgesi olduğu biliniyor.

Zamanlama gerektiren karmaşık görevler, hastalığı daha ilk evresindeyken tespit edilebilmesine olanak sağlayabilir. Fakat şu anda hayvanlar üzerinde test edilen testler insan üzerinde henüz geçerliliği bulunmamakta. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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