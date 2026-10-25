Masa başında çalışanların yüzde 65'i ağrıyla boğuşurken, 8.000 mAh dev bataryalı yeni telefon Türkiye yolculuğuna çıktı; eğitimde yapay zekâ dönemi için ise dev adım atıldı.

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Logitech’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ofis çalışanlarının yüzde 58’i iş günü sonunda ağrı veya fiziksel rahatsızlık yaşıyor. Bu oran 18-34 yaş grubunda yüzde 65’e kadar yükseliyor. Araştırmaya göre sırt, boyun, ön kol ve bilekler, rahatsızlığın en sık hissedildiği bölgeler arasında yer alıyor.

Eğer siz de çalışırken yoruluyorsanız bunları yapın:

● Dizüstü bilgisayarın bir stant veya kitap desteğiyle yükseltilmesi, boyun ve omuzlardaki zorlanmanın azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

● Harici klavye ve mouse gibi ekipmanların birbirinden bağımsız konumlandırılması, çalışma alanının kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenmesini kolaylaştırıyor.

● El büyüklüğüne ve çalışma alışkanlıklarına uygun ekipmanlar tercih etmek, daha konforlu bir çalışma düzeni oluşturulmasına yardımcı olabiliyor.

Bilgisayar kullanırken aman dikkat!

OPPO FİND X10 SERİSİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

OPPO Find X10 Serisi, Hasselblad ile birlikte geliştirilen sektörün ilk üçlü 200 MP kamera sistemini Find X10 Pro Max modelinde sunuyor. Yeni nesil LUMO Gerçek Görüntü Motoru ve 2 nm yonga seti mimarisiyle mobil deneyimi ileri taşıyan seri, 8.000 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda iki güne kadar kullanım sunuyor. OPPO Find X10 Serisi, bu yılın sonlarına doğru Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak.

Bilgisayar kullanırken aman dikkat!

CONSTRUCTOR TECH EĞİTİM VE ARAŞTIRMAYI YAPAY ZEKÂDA BULUŞTURUYOR

Penta Teknoloji ile distribütörlük iş birliğini başlatan Constructor Tech, 2027 sonuna kadar Türkiye’de hizmet verdiği kurum sayısını ikiye katlamayı hedefliyor.

Constructor Tech; öğrenme yönetimi, sınav ve değerlendirme, laboratuvar ve araştırma süreçlerini yapay zekâ destekli tek bir platformda birleştiriyor. Sekiz uygulamadan oluşan yapı, eğitim ve araştırmada 21 farklı kullanım senaryosuna cevap vermeyi amaçlıyor.









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