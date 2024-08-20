Black Myth: Wukong rekor üstüne rekor kırıyor! Tüm zamanların en çok oynanan oyunu mu?

Game Science'ın geliştirdiği Black Myth: Wukong, anlık olarak Steam'de en çok oynanan tek kişilik oyun oldu. Oyun piyasaya sürülmesinden bu yana 1,443,570 kişi eş zamanlı olarak oyunu oynadı. Steam'de en çok oynanan oyun hangisi? İşte tüm detaylar...

Game Science'in Çin mitolojisinden esinlenen aksiyon RPG'si Black Myth: Wukong, Steam'de büyük bir çıkış yakalayarak Elden Ring, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 ve Dota 2 gibi oyunların rekorlarını geçti. Oyun, sadece birkaç saat içinde Steam’de tüm zamanların en çok oynanan tek oyunculu oyunu haline geldi.

STEAM'DE EN ÇOK OYNANAN OYUN HANGİSİ?

Yazının hazırlandığı sıralarda, Black Myth: Wukong, Valve'ın platformunda tüm zamanların en çok oynanan dördüncü oyunu konumunda. Şu anda yalnızca Counter-Strike 2, Palworld ve PUBG: Battlegrounds, oyunla karşılaştırıldığında daha yüksek anlık oyuncu sayısına sahip.

Yayınlandığı günden itibaren oyun, anlık oyuncu sayısında 1,443,570 ile rekor kırdı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Cyberpunk 2077'nin tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısı 1,054,388, Elden Ring’in ise 953,426.