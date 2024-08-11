Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Bu gece gökyüzüne bakın! Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Bu gece gökyüzüne bakın! Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Perseid meteor yağmuru, yıldız kayması olarak da bilinen bu doğa olayı, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlenebilir. Meteorlar, dünya atmosferine saniyede 66 kilometre hızla giriş yapacak. Perseid yağmurunun en iyi şekilde izlenebileceği zaman dilimi, 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece 19.00 ile 00.00 arasında.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu gece gökyüzüne bakın! Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Dünyada özellikle 11-12 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Perseids meteor yağmuru ile saatte 50-100 “kayan yıldız” görülmesi bekleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının parçaları olan parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir. Dünya, her yıl bu kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçerken, Perseid Meteor Yağmuru olarak bilinen görsel şölen ortaya çıkar.

Perseidler, temmuz sonlarında görünmeye başlar ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri şeklinde izlenir. En yoğun dönemini ise ağustos ayının ortalarında yaşar.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kassam Tugayları videoyla duyurdu: İşte Yahya Sinvar'ın suikast listesinin bir numarası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efsane oyun, veda etmeye hazırlanıyor! Metin 2 sunucuları ne zaman kapatılacak? - TeknolojiEfsane oyun, veda etmeye hazırlanıyor!Yeni Macbook alınca yapılması gerekenler! MacBook satın aldıktan sonra nelere dikkat etmeli? - TeknolojiYeni Macbook alınca yapılması gerekenler!Epic Games ve Spotify, Apple'dan şikayetçi! Dev şirketler Apple'ın yeni ücret yapısını eleştirdi - TeknolojiDev markalar Apple'dan şikayetçi!18 yıldır Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında kritik güvenlik açığı bulundu! - Teknoloji18 yıldır düzeltilmedi! Kritik güvenlik açığı bulundu...X (Twitter)'e yeni özellik geldi! Artık cevaplar filtrelenebiliyor - TeknolojiElon Musk istedi oldu! İşte, X'e gelecek yeni özellikVodafone Türkiye CEO'su Türkiye'de 5,5G hizmet vermek için hazır olduklarını belirtti! - TeknolojiTürkiye 5,5G'ye hazır! Yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...