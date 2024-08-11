Bu gece gökyüzüne bakın! Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Perseid meteor yağmuru, yıldız kayması olarak da bilinen bu doğa olayı, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlenebilir. Meteorlar, dünya atmosferine saniyede 66 kilometre hızla giriş yapacak. Perseid yağmurunun en iyi şekilde izlenebileceği zaman dilimi, 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece 19.00 ile 00.00 arasında.

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İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Dünyada özellikle 11-12 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Perseids meteor yağmuru ile saatte 50-100 “kayan yıldız” görülmesi bekleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının parçaları olan parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir. Dünya, her yıl bu kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçerken, Perseid Meteor Yağmuru olarak bilinen görsel şölen ortaya çıkar.

Perseidler, temmuz sonlarında görünmeye başlar ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri şeklinde izlenir. En yoğun dönemini ise ağustos ayının ortalarında yaşar.