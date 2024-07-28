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ChatGPT'nin sahibi OpenAI batıyor mu? Firma bu yıl 5 milyar dolar zarar bekliyor

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ChatGPT&#039;nin sahibi OpenAI batıyor mu? Firma bu yıl 5 milyar dolar zarar bekliyor

Teknoloji Haberleri

Yapay zekanın öncülerinden OpenAI, önümüzdeki 12 ay içinde büyük işletme maliyetleri nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir. Şirketin bu yıl 5 milyar dolarlık bir zararla karşılaşması bekleniyor.

Son birkaç yıl içinde yapay zeka teknolojisine ilk yatırım yapan şirketler, büyük kazançlar elde etti. Microsoft, Apple ve Nvidia gibi devler, son aylarda dünyanın en değerli şirketi unvanı için yarışıyor. Piyasa analistleri, bu şirketlerin gelir ve kârlarındaki artışı, teknolojiye erken yatırım yapmalarına bağlıyor. Bu yatırımların önemli bir kısmı, OpenAI’ın geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinden kaynaklanıyor. Ancak, OpenAI'nin geleceği tehlikede gibi görünüyor.

ChatGPT'nin sahibi OpenAI batıyor mu? Firma bu yıl 5 milyar dolar zarar bekliyor - 1. Resim

CHATGPT KAPANIYOR MU?

OpenAI, büyük ölçüde Microsoft tarafından destekleniyor. Şimdiye kadar Microsoft'un OpenAI’ye yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım, şirketin finansal ihtiyaçlarının sadece bir kısmını karşılıyor. OpenAI’nin yapay zeka modelleri de Microsoft’un sunucularında çalışıyor. Sadece ChatGPT’yi çalıştırmak bile günde 700.000 dolara mal oluyor ve daha yetkin modellerle bu maliyet artıyor.

Yayımlanan bir rapora göre, OpenAI'nin 2024 yılında 5 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Eğer daha fazla sermaye toplayamazsa, şirket 12 ay içinde likiditesini tüketecek ve iflasla karşı karşıya kalacak. Raporda, OpenAI'nin yapay zeka modellerini eğitmek için 7 milyar dolar ve personel maliyetleri için 1,5 milyar dolar harcama yapacağı belirtiliyor. Bu harcamalar, rakip şirketlerin 2024 yılı için öngördüğü harcamaların çok üzerinde.

ChatGPT'nin sahibi OpenAI batıyor mu? Firma bu yıl 5 milyar dolar zarar bekliyor - 2. Resim

CHATGPT NE KADAR KAZANIYOR?

Techspot'un haberine göre, Gelir tarafında OpenAI, ChatGPT’den yıllık 2 milyar dolar ve dil modellerine (LLM) erişim ücretlerinden ek olarak 1 milyar dolar elde ediyor. Ancak bu gelirler, operasyon maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalıyor.

OpenAI, teknolojinin öncülerinden biri olarak büyük bir mali baskı altında. Eğer gerekli sermaye artışını sağlayamazsa, iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum, yapay zeka sektöründe büyük bir değişimin habercisi olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
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