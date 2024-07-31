Çin yapay zekada küresel bir güç oluyor! Buluş sayısı 378 bini aştı

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Temmuz 2024 13:35 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çin'in en büyük fikri mülkiyet kurumu, pazartesi günü yaptığı duyuruda, Çin'in yapay zeka patentlerinde küresel ortalamadan daha hızlı bir yükseliş gösterdiğini ve toplamda 378 bin yapay zeka patentine sahip olduğunu açıkladı.