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Haberler > Teknoloji > Çin yapay zekada küresel bir güç oluyor! Buluş sayısı 378 bini aştı

Çin yapay zekada küresel bir güç oluyor! Buluş sayısı 378 bini aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin yapay zekada küresel bir güç oluyor! Buluş sayısı 378 bini aştı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'in en büyük fikri mülkiyet kurumu, pazartesi günü yaptığı duyuruda, Çin'in yapay zeka patentlerinde küresel ortalamadan daha hızlı bir yükseliş gösterdiğini ve toplamda 378 bin yapay zeka patentine sahip olduğunu açıkladı.

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri büyük bir gelişim gösterdi ve birçok ülke bu alana büyük yatırımlar yapmaya başladı. Yapay zeka teknolojilerinde liderliği hedefleyen Çin, yapay zeka temelli buluş patentlerinde de rakiplerine fark attı.

Çin yapay zekada küresel bir güç oluyor! Buluş sayısı 378 bini aştı - 1. Resim

BULUŞ SAYISI 378 BİNE ULAŞTI

EnglishNews'in haberine göre, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) üst düzey yetkilisi başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısı 2023 sonunda önceki yıla kıyasla yüzde 40'tan fazla artarak 378 bine ulaştı. Çin'in temel dijital ekonomi sektörlerinde onaylanan patentlerin sayısının 406 bine yükseldiği belirtildi. Bu rakam, ülkedeki toplam buluş patentlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor. Bu oran, Çin'deki temel dijital ekonomi sektörlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 10 katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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