Efsane oyun, veda etmeye hazırlanıyor! Metin 2 sunucuları ne zaman kapatılacak?

2000’li yılların sonuna damga vuran Metin 2, özellikle de bizim ülkemizde çok sevilen bir yapım oldu. Pek çok kişiyi MMORPG türü ile tanıştıran Metin 2 günümüzde bile hala oynanmaya devam ediyordu. Şirketin duyurusuna göre, Metin 2 serverları kapatılacak ve efsanevi oyun artık oynanamaz hale gelecek.

2004 yılında Kore'de ilk kez yayınlanan ve 2006 yılında küresel olarak oyuncularla buluşan efsanevi oyun, yıllar içinde bir neslin vazgeçilmezi olmuştu.

Ancak zamanla oyuncu kitlesi küçülen yapım, son olarak 2017 yılında Steam platformunda yeniden popüler olma hedefiyle yerini almıştı. Ne yazık ki, Steam üzerinden de beklediği ilgiyi göremeyen oyun, şimdi oyun dünyasına veda ediyor.

Şirketin yaptığı son açıklamaya göre, oyun sunucuları tamamen kapatılacak ve bu efsane yapım oyun dünyasından çekilecek.

METİN 2 NE ZAMAN KAPATILIYOR?

Bu veda, oyunun eski hayranları için üzücü bir haber olsa da, yıllar boyunca oyuna katkı sağlayan oyunculara bir saygı duruşu niteliği taşıyor. 30 Ağustos 2024 itibarıyla kapanacak sunucularla birlikte, oyun dünyasında bir dönem daha sona ermiş olacak.

Şirket tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli oyuncularımız, 2007 yılında Türkiye oyun topluluğuna katıldığımız günden bu yana, birlikte unutulmaz anılar ve heyecan verici deneyimler yaşadık. Sizlerin desteği ve sadakati sayesinde, oyunumuzu 2024 yılına kadar başarıyla sürdürebildik. Ancak, her güzel şeyin bir sonu vardır ve maalesef bu yolculuğun sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularımızı kapatmaya karar verdik. Bu karar bizler için hiç de kolay olmadı, fakat oyunumuzun sürdürülebilirliği açısından en doğru adımın bu olduğuna inanıyoruz.

Bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, destek ve sevgi için siz değerli oyuncularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin oluşturduğu topluluk, paylaştığı anılar ve kurduğu dostluklar, bizler için her zaman çok özel ve değerli olacak.

Son bir kez daha, sizlere içtenlikle teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

Efsaneleşmiş replikleriyle, internet kafelerin vazgeçilmez oyunu Metin 2, 17 yılın ardından oyun dünyasına veda ediyor. Türk oyuncu topluluğuna unutulmaz anılar bırakan ve bir nesille beraber gelişen oyun artık resmi sunucularda oynanamaz hale geliyor.