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Elon Musk tekrardan mahkemeye çıkıyor! Musk, Sam Altman ve Greg Brockman'a yeni bir dava açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elon Musk tekrardan mahkemeye çıkıyor! Musk, Sam Altman ve Greg Brockman&#039;a yeni bir dava açtı

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk,yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a yönelik "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" gerekçesiyle yeniden dava açtı.

Elon Musk, OpenAI ve kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı yeni bir dava açtı. Bu davada Musk'ın avukatları, OpenAI yöneticilerinin Musk'ı "kandırarak" şirketin kurucu ortağı haline getirdiklerini ve kuruluş misyonunu ihlal ettiklerini iddia ediyor.

Davada, ChatGPT üreticisi OpenAI ve kurucularından ikisi olan Sam Altman ve Greg Brockman'ın, şirketin insanlığa fayda sağlamak için yapay zeka teknolojisi geliştirme misyonunu ihlal ettikleri belirtiliyor. Ayrıca OpenAI yöneticilerinin, Musk’ı "titizlikle manipüle ederek" ortak kurucu yapmaya çalıştıkları vurgulanıyor.

Elon Musk tekrardan mahkemeye çıkıyor! Musk, Sam Altman ve Greg Brockman'a yeni bir dava açtı - 1. Resim

ON MİLYONLARCA DOLAR YATIRIM

Musk’ın bu girişime adını verdikten, önemli miktarda zaman ve on milyonlarca dolarlık başlangıç sermayesi yatırımı yaptıktan ve en iyi yapay zeka bilimcilerini işe aldıktan sonra ihanete uğradığı iddia ediliyor. Musk'ın avukatları, bu durumun Shakespeare'e yaraşır bir hainlik ve aldatmaca olduğunu belirtiyor.

Musk'ın geri çektiği önceki davasında da benzer ithamlarda bulunulmuştu. Musk'ın avukatı Marc Toberoff, yeni davanın çok daha güçlü olduğunu ifade ediyor. The Verge'nin haberine göre, dava sonucunun ne olacağı bilinmez ancak genel olarak OpenAI'ın Musk'ı dolandırmak için bir komplo kurarak federal haraç yasalarını çiğnediği ve artık kar odaklı bir şirket olduğu üzerinde duruluyor.

Altman, Musk ve Brockman, OpenAI'ı Aralık 2015'te kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurmuşlardı. Musk, 2018 yılında şirketten ayrılmıştı ancak ünlü milyarderin bir süre daha OpenAI’ı desteklediği biliniyor.

OpenAI ise artık kendisini "kar amacı gütmeyen" bir şirket olarak tanımlıyor. 2019 yılında, kar amacı güden ve gütmeyen karma bir yapı olan OpenAI LP kurulmuştu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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