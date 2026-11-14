Facebook'un 'galeriden öneriler' özelliğine ağır fatura: 900 milyon dolar ceza

İtalya Veri Koruma Otoritesi, kullanıcıların Android cihazlarındaki fotoğraf ve videolara izinsiz eriştiği gerekçesiyle teknoloji devi Meta'ya 805 milyon euro (900 milyon dolar) para cezası kesti. Varsayılan olarak açık gelen bir galeri öneri özelliği nedeniyle patlak veren krizde şirket, 60 gün içinde tüm sistemini değiştirmek zorunda kalacak.

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İtalya Veri Koruma Otoritesi, Meta'ya kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tarihi bir ceza kesti.

İtalyan kullanıcıların Android cihazlarında saklanan fotoğraf, video ve ilgili üst verilere (metadata) belirli ve bilgilendirilmiş bir onay alınmadan erişildiğini belirleyen kurum, teknoloji devine 805 milyon euro (yaklaşık 900 milyon dolar) para cezası uyguladı.

SKANDALIN ODAĞINDA 'GALERİDEN ÖNERİLER' ÖZELLİĞİ VAR

Soruşturmanın merkezinde, Facebook'un 2023 yılında kullanıma sunduğu "Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al" özelliği yer alıyor. Yapılan teknik incelemelerde Facebook’un, çok sayıda işlevi tek bir genel izin altında topladığı ve kullanıcıları galeri erişimi konusunda yeterince bilgilendirmediği tespit edildi.

Ayrıca özelliğin uygulamada varsayılan olarak açık (etkin) gelmesi nedeniyle, izin veren kullanıcıların tüm fotoğraf arşivlerinin potansiyel olarak erişime açık hale geldiği vurgulandı. Bolzano Tüketici Koruma Merkezi'nin Temmuz 2025'teki şikâyeti üzerine başlayan soruşturma, yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısının bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ortaya koydu.

"ZARAR ŞARTI ARANMAKSIZIN İHLAL SAYILIR"

İtalyan yetkililer, uygulamanın İtalya Gizlilik Kanunu'nun 122. maddesini açıkça ihlal ettiğini bildirdi. Düzenleyici kurum, kişisel verilerin başka yerlere aktarılıp aktarılmadığına ya da somut bir zarar doğup doğmadığına bakılmaksızın, akıllı telefonlardaki verilere erişimin doğrudan özgür ve bilinçli bir onaya tabi olduğunu hatırlattı. Meta'nın yetki itirazı ise reddedildi.

META'YA 60 GÜN SÜRE: VARSAYILAN AYARLAR DEĞİŞECEK

Verilen karar doğrultusunda Meta, 60 gün içerisinde daha önce izin vermiş kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm sistemini güncellemek zorunda. Şirket;

Galeri erişimi için tamamen ayrı bir onay talebi oluşturacak,

Özelliğin kullanım amacını kullanıcılara açıkça anlatacak,

Söz konusu özelliği varsayılan olarak kapalı (devre dışı) tutacak.

Meta'nın alınan ilk tedbirleri 30 gün içinde yetkililere bildirmesi, uygulanan tüm önlemlerin ayrıntılarını ise 90 gün içinde sunması gerekiyor. Kararda ceza miktarının yüksek tutulmasında; ihlalin boyutu ve süresi, Meta'nın 2019'daki benzer ihlali ve süreçteki iş birliği eksikliği etkili oldu.

Öte yandan kurum, bu soruşturmanın galeri içeriklerinin yapay zeka eğitiminde kullanılması konusunu kapsamadığını, şirketin 2026 yılında kullanıma sunduğu bulut tabanlı galeri işleme özelliğinin ise ayrıca incelenebileceğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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