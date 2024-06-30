Google Mesajlar'a Gemini AI güncellemesi geliyor!

Yeni gelen güncelleme ile birlikte Google Mesajlar'a Gemini AI ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Gmail'e yapay zeka gelmesinin ardından şimdi de Mesajlar uygulaması Gemini AI desteğine kavuştu.

Google, kendi geliştirdiği Gemini AI'ı kendi bünyesinde bulundurduğu bütün uygulamalara entegre etmeye devam ediyor. Yapay zeka trendinde hız kesmeden emin adımlarla devam eden şirket Gmail'den sonra şimdi de Mesajlar hizmetine Gemini AI'ı getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteğine kavuşan Gemini AI şu anda ayrı bir uygulama olarak da kullanılabiliyor. Ancak Google, kendi hizmetlerine yapay zekayı entegre etmeye devam ediyor. Şirketin bütün uygulamalara yapay zeka getirmesinin ana nedenlerinden birisi ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmadan farklı Google hizmetlerinden de yapay zekaya kullanıcıları ulaştırmak.

KOLAYCA ULAŞILABİLİR

Mesajlar uygulamasında arkadaşlarınızla ya da ailenizle sohbet ederken uygulamayı kapatmadan kolayca Gemini AI'a soru sorabilmeyi kolaylaştıran Google, sohbet başlat tuşunu aksiyon tuşuyla değiştiriyor.

Yeni özellikle birlikte yapay zeka hizmetine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmek mümkün.

YAPAY ZEKA MESAJLARIMI OKUYABİLİR Mİ?

Kullanıcıların sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesi olan "Yapay zeka mesajlarımı okuyabilir mi?" sorusunun cevabı oldukça basit. Yapay zeka sizin mesajlarınızı okuyamaz fakat sohbetleriniz uçtan uca şifreli değil. WhatsApp'ın da kullandığı doğrulama yöntemi şu anda Gemini AI'da bulunmuyor.

Bu nedenle Gemini'ye verilen bilgiler konusunda dikkatli olmakta fayda var. GsmArena'nın haberine göre, Gemini ile olan sohbetler varsayılan bir şekilde 18 ay saklanıyor. Bu sayıyı 36 aya veya 3 aya düşürebilirsiniz.

YAPAY ZEKA KONUMUMU TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Gemini AI şu anda sadece bir sohbet robotudur ve konum takibini yapması mümkün değil. Sadece IP adresiniz veya ev adresiniz gibi konum bilgilerinizi yapay zekaya vermeniz durumunda öğrenebilir ve kullanıcıların gizli bilgileri yapay zeka sohbet robotlarına vermesi önerilmiyor.