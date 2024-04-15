Google Pixel 9, Apple benzeri bir yardım sistemine sahip olabilir

Google, Apple'ın acil durum SOS özelliğine çok benzer bir özelliği Pixel 9 ve bir sonraki Pixel Fold'a getirecek olabilir.

Kamila Wojciechowska'ya göre Google bu özelliği kullanıcılarına sunmak için T-Mobile ile ortaklık kuracak ancak daha sonra diğer operatörler ile anlaşma sağlayabilir.

Tıpkı Apple'ın kullandığı sistem gibi, Google'ın SOS özelliğinin de gelecekteki Pixel sahiplerine, kullanıcıların hızlıca yardım talep etmesi yerine, neler olduğunu tespit etmek için birden fazla soru soracak. Google, kullanıcının nasıl bir yardıma ihtiyaç duyacağını öğrenmek için böyle bir yöntem geliştirdiği söyleniyor.

T-Mobile, bir yıl önce uydu mesajlaşma hizmeti için SpaceX ile işbirliği yaptığını duyurmuş ancak fiyatlandırma hakkında bilgilendirme yapmamıştı. Bu sistem ocak ayından beri test ediliyor. Geçen yıl bir yazılım geliştirici Garmin'in sistemin Google Mesajlar uygulamasının kodlarında bulunduğunu tespit etmişti.

Şu anda Apple, bu sistem için kullanıcılarından ücret istemiyor. Google'ın fiyatlandırma politikası hakkında bir bilgilendirme henüz yapılmadı.