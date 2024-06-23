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Haberler > Teknoloji > Her eve Boğaz manzarası geliyor! Camlara sanal gerçeklik teknolojisi

Her eve Boğaz manzarası geliyor! Camlara sanal gerçeklik teknolojisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Her eve Boğaz manzarası geliyor! Camlara sanal gerçeklik teknolojisi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnşaat sektöründe son yıllarda bilgisayar yazılımları, bilgi teknolojileri hayat standartlarını yükseltmek için etkin şekilde kullanılıyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’de ve dünyada çok sayıda projenin teknolojik altyapılarının uygulayıcılığını yapan AATD şirketi kurucu ortağı ve bilişim teknolojileri uzmanı Tamer Demir, binalarda teknolojinin artık yangın, alarm ve güvenlik dışında da kullanılmaya başladığını söyledi.

Sanal gerçeklik teknolojisinin konut projelerine uygulanmaya başladığını belirten Demir “Sanal gerçeklik ve gelişmiş LED teknolojileri ile evdeki hayatı bambaşka bir boyuta taşıyacağız. Arzu eden kullanıcılara yaptığımız yeni projelerde bu imkânı sağlayabileceğiz. Böylelikle, kullanacağımız sanal gerçeklik ve LED teknolojisi sayesinde evinizin veya iş yerinizin hangi kat hangi cephe hangi mevkide olduğunun görsel açıdan bir önemi kalmayacak.

Camları sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak dekore edebiliyoruz. Nerede yaşarsanız yaşayın pencerenizden baktığınızda isterseniz İstanbul Boğazı manzarasını görebileceksiniz. İkinci katta, görmek istemediğiniz bir cephede yaşıyor olsanız dahi, manzaranız Maldivler’de deniz kenarı ya da New York’ta 50. kattan manzaraya baktığınız bir daireye dönüşebilecek. Ve istediğiniz zaman bu manzarayı değiştirebilecek böylelikle dünyadaki bütün güzel manzaraları evinizin salonuna getirebileceksiniz” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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