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Herkesin merakla beklediği iPhone 16 alınır mı? Herkes bu soruyu soruyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkesin merakla beklediği iPhone 16 alınır mı? Herkes bu soruyu soruyor...
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, teknoloji dünyasında büyük heyecan uyandırdı. Peki, gerçekten iPhone 16'ya geçiş yapmak mantıklı mı? Bir anket şirketi iPhone kullanıcılarının neden yeni bir modele geçtiklerini araştırdı. İşte iPhone 16 modeline geçmeyi düşünenler için kritik detaylar...

CIRP'in anketine göre, iPhone sahiplerinin %44’ü cihazlarının "eski ve işlevsiz" olmasından dolayı yeni bir iPhone 16 almayı planlıyor. Apple’a göre, bir ürün yedi yıl önce üretimi durdurulmuşsa artık "eski" sayılıyor. Bu yıl, iOS 18 ile birlikte iPhone 8 ve iPhone SE (birinci nesil) resmi olarak destek dışı kalıyor. iPhone X ise Kasım ayında "eski" cihazlar arasına girecek.

Herkesin merakla beklediği iPhone 16 alınır mı? Herkes bu soruyu soruyor... - 1. Resim

İPHONE 16'DA APPLE INTELLİGENCE NE KADAR DEĞİŞİKLİĞE SAHİP OLACAK?

Apple Intelligence’ı kullanmak, bu yıl belki de iPhone 16'ya geçiş için en çok konuşulan nedenlerden biri. Ancak şu an için bu yeni özellik yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te mevcut. Apple Intelligence’ı kullanabilmek için en az 8GB RAM gerekiyor. Neyse ki, bu özellik tüm iPhone 16 modellerinde desteklenecek.

Şu an iOS 18.1 Beta ile Apple Intelligence'ı deneme fırsatı bulanlar, özellikle Clean Up adlı sihirli silgi aracının mükemmel işlediğini ve yapay zeka destekli yazma araçlarının büyük kolaylık sağladığını belirtiyor. Ancak, bu özelliklerin gerçekten ne kadar kullanışlı olacağı kullanıcı deneyimine bağlı olacak. Siri’ye entegre edilen ChatGPT desteği, aramalarda daha doğru ve hızlı cevaplar vermesi beklenen bir diğer heyecan verici yenilik. Ancak bu özelliklerin tam anlamıyla ne zaman yayına alınacağı belirsiz.

Herkesin merakla beklediği iPhone 16 alınır mı? Herkes bu soruyu soruyor... - 2. Resim

İPHONE 16'YA GEÇMELİ MİSİNİZ?

CIRP araştırmasına göre, kullanıcıların %29’u kayıp, hasar veya hırsızlık nedeniyle yeni bir modele geçiyor. İlginç bir şekilde, kullanıcıların sadece %18'i yeni özellikler için cihazlarını yükseltiyor. Eğer şu an bir iPhone 11 veya daha eski bir model kullanıyorsanız, iPhone 16'ya geçiş yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak, Apple Intelligence gibi özellikler için beklemede kalmak da bir seçenek olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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