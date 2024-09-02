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Haberler > Teknoloji > Huawei'den üçe katlanır telefon geliyor!

Huawei'den üçe katlanır telefon geliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei&#039;den üçe katlanır telefon geliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik geliyor. Huawei, dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı tarihi resmen duyurdu.

Huawei, bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül’de düzenleyeceği yeni bir lansman etkinliğini duyurdu. Bu etkinlikte, sektörde bir ilk olacak üçe katlanabilir akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. İlginç bir şekilde, bu tarih Apple’ın iPhone 16 etkinliğiyle aynı güne denk geliyor.

Huawei'den üçe katlanır telefon geliyor! - 1. Resim

Huawei Tüketici İş Birimi CEO’su Richard Yu, lansman öncesinde yaptığı açıklamada, “Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilimkurguyu gerçeğe dönüştürdük.” ifadelerini kullanarak, tanıtılacak cihazın şirketin en yenilikçi ve çığır açıcı ürünü olacağını vurguladı.

Gizmochina'nın haberine göre, Huawei’nin üçe katlanabilir telefonu hakkında detaylar sınırlı olsa da, sızdırılan fotoğraflar ve bilgiler, cihazın arka tarafında dairesel bir kamera modülüne ve katlandığında oldukça ince bir profile sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun, içe ve dışa doğru katlanabilen, çift menteşeli bir tasarımla geleceği belirtiliyor. Açıldığında yaklaşık 10 inç boyutunda bir ekran sunması beklenen cihazın, Huawei’nin Kirin 9 serisi platformu tarafından destekleneceği söyleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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