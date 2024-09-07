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Haberler > Teknoloji > İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor...

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone&#039;unu üretti! Cihaz çalışıyor...
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DIY Perks ve Mrwhosetheboss adlı YouTube kanalları, teknoloji dünyasını şaşkına çeviren bir projeye imza attı. Bu iki popüler YouTube kanalı, güçlerini birleştirerek dünyanın en büyük iPhone'unu inşa etti. Bu devasa cihaz, yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Guinness Rekoru'na da girmeyi başardı.

Geleneksel iPhone'larda iOS işletim sistemi bulunurken, bu dev iPhone'da iOS görünümüne sahip Androidişletim sistemi kullanılıyor. Ayrıca, cihaz Windowsişletim sistemiyle de uyumlu çalışabiliyor. Bu özellik, projenin ne kadar kapsamlı ve yenilikçi olduğunu gözler önüne seriyor.

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 1. Resim

DIY Perks ve Mrwhosetheboss ekipleri, cihazın tasarımında gerçek iPhone'ları taklit ederek, iPhone'un estetik ve işlevsel unsurlarını en büyük boyutta uygulamayı başardılar. 

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 2. Resim

Dev iPhone, dokunmatik ekran, kamera, el feneri ve şarj portu gibi tüm temel işlevleri barındırıyor. 

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 3. Resim

Bu işlevler, cihazın yalnızca bir kopya değil, aynı zamanda işlevsel bir teknoloji ürünü olduğunu gösteriyor.

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 4. Resim

Bu dev iPhone, dünyanın en büyük akıllı telefon klonu olarak kayıtlara geçti. Cihazın başarılı bir şekilde çalışması, teknoloji meraklıları ve iPhone hayranları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 5. Resim

Bu dev iPhone, dünyanın en büyük akıllı telefon klonu olarak Guinness Rekoru'na girdi. Projenin başarısı, teknoloji meraklıları ve iPhone hayranları arasında olay oldu.

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 6. Resim

İki YouTuber'ın kreatif ve mühendislik becerileri, teknoloji dünyasında ne kadar büyük bir etki bıraktıklarını kanıtlıyor.

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 7. Resim

Bu ilginç projeyle ilgili daha fazla detay ve cihazın işleyişi hakkında bilgi almak için, ilgili YouTube kanallarının yayınladığı videoları izlemek mümkün. 

İki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - 8. Resim

Bu dev iPhone, teknoloji dünyasında hem büyük bir ilgi çekici öge hem de ilham verici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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