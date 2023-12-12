İlk defa görüldü! Başparmaklı yunus bilim dünyasına damga vurdu

12 Aralık 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:46

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bilim insanlarının gündeminde başparmaklı yunus keşfi bulunuyor. Başparmağa sahip olan yunus balığı, geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmayla duyuruldu. Başparmaklı yunus keşfi, bilim dünyasında büyük ilgi gördü. Üstelik yunus, hemen dibimizde, komşu ülke Yunanistan’da görüldü.

Öte yandan bilim insanları, başparmaklı yunusun keşfiyle, bu türün sadece Yunan mitolojisinde yer almadığı kanıtlandı.

30 YIL SONRA GELEN KEŞİF

Pelagos Deniz Memelileri Araştırma Enstitüsünün bilimsel koordinatörü ve başkanı Alexandros Frantzis, önde gelen bilim sitesi LiveScience'a yaptığı açıklamada şu şekilde bir değerlendirmede bulundu:

"Bu şaşırtıcı yüzgeç morfolojisini 30 yıldır açık denizde yaptığımız araştırmalarda ve Yunanistan kıyılarında karaya vuran tüm yunusları izlediğimiz çalışmalarda ilk defa gördük."

Araştırmacılar, bu yaz döneminde İyon Denizi'nde yer alan Korint Körfezi'nde tekne araştırmaları yaparken iki ayrı çalışmada parmaklı yunus tespit etti. Bu türün bin 300 çizgili yunustan biri olmasına karşın başparmağı olan tek balık olduğuna vurgu yapıyorlar.

Alexandros Frantzis'e göre, başparmaklı yunus diğer balıklarla birlikte yüzüyor ve oynuyordu.

Bu arada, yunusun başparmakları yüzgeçlerle kaplı olduğu için fotoğrafta da çok ayrıntılı görünmüyor. Zira yüzgeci, parmaklarını eldiven gibi sarıyor.

BAŞPARMAKLI YUNUS GENETİK HASTALIĞA MI SAHİP?

Bilim insanları, bu yunus türünün neden başparmağı olduğuna da açıklık getirdi. Başparmaklı yunusun, hastalıktan ziyade akraba evliliği nedeniyle oluşan genetik bir sapmaya sahip olduğu açıklandı.

Kuzeydoğu Ohio Tıp Üniversitesinde memeli anatomisi alanında çalışan Lisa Noelle Cooper da bu tahminlere katılarak, genetik kusurun hem sol hem de sağ yüzgeçte olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılara göre parmakları kemikli ancak yunus için herhangi bir işleve sahip değil.