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Haberler > Teknoloji > iPhone 16 aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırıyor! Grafen nedir, ne işe yarar?

iPhone 16 aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırıyor! Grafen nedir, ne işe yarar?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 16 aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırıyor! Grafen nedir, ne işe yarar?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 16 serisinde grafen termal sistem ve metal pil muhafazaları kullanarak aşırı ısınma problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor. iPhone 15'te yaşanan sorunlardan ders alan Apple, iPhone 16'da termal yönetimi daha da geliştirecek.

The Information'un haberine göre, iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri piyasaya sürüldükten sonra bazı kullanıcılar, cihazların aşırı ısındığını bildirmişti. Apple, bu sorunu iOS 17'ye bir güncelleme yaparak çözdü.

Apple, iPhone 15 Pro'daki bu olumsuz deneyimden sonra, iPhone 16'nın kasasına daha büyük bir grafit levha yerleştirerek aşırı ısınma sorununu önlemeyi planlıyor.

AŞIRI ISINMA SORUNU TARİHE KARIŞIYOR

Geçtiğimiz Kasım ayında, iPhone 16 modellerinin aşırı ısınma sorununu çözmek amacıyla gelişmiş bir termal yönetim sistemiyle donatılacağı iddia edilmişti. X'te (eski adıyla Twitter) yayınlanan bir gönderide, Apple'ın iPhone 16 serisi için grafen termal sistem üzerinde çalıştığı ve iPhone 16 Pro modellerine aşırı ısınmayı azaltmak için metal pil muhafazaları ekleyebileceği açıklanmıştı.

iPhone 16 aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırıyor! Grafen nedir, ne işe yarar? - 1. Resim

GRAFEN NEDİR, NE İŞE YARAR?

Grafen, yüksek ısı iletkenliğine sahip ve şu anda iPhone'ları soğutmak için kullanılan bakırdan daha etkili bir malzemedir. Apple, termal yönetim için grafen kullanımıyla ilgili patent başvurusunda bulunmuştu.

Daha önce, Apple Watch Series 7 ile birlikte pil muhafazasını siyah folyodan metal kasaya geçirmişti, bu nedenle iPhone 16'da da benzer bir değişiklik yapılması olası.

iPhone 16 aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırıyor! Grafen nedir, ne işe yarar? - 2. Resim

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Telefonun tanıtılacağı tarihi öğrenmek için Apple'ın geleneksel takvimine bakmak yeterli. Şirket, iPhone modellerini her yıl Eylül ayında tanıtıyor ve tanıtımdan kısa bir süre sonra satışa çıkarıyor.

Planda bir değişiklik olmazsa, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun çıkış tarihi de Eylül 2024 olacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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