Apple’ın iPhone’un 20. yılı için hazırladığı öne sürülen Pro modellerinde, dört kenarı kavisli ön cam ve 200 megapiksel ana kamera gündemde.

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İlk iPhone’un 2007’de piyasaya çıkmasının ardından 2027, Apple’ın telefon ailesi için yeni bir yıl dönümü olacak. Şirketin bu tarihe özel daha kapsamlı bir tasarım değişikliği hazırladığı uzun süredir konuşulurken son iddialar kamera sistemine de işaret ediyor. Sızıntılarda iPhone 20 Pro olarak anılan modelin, yüksek çözünürlüklü yeni bir ana sensörle gelebileceği ileri sürülüyor.

DÖRT KENARA YAYILAN KAVİSLİ CAM TASARIMI

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın yıl dönümü modellerinde camın daha fazla öne çıktığı bir görünüm üzerinde çalıştığını daha önce bildirmişti. Son paylaşımlarda ise ön camın dört kenarda da hafifçe kıvrıldığı, metal çerçeveyle arka camın bu yapıyı tamamladığı bir tasarım tarif ediliyor.

Sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre Apple, iki farklı cam yaklaşımını içeren dört model üzerinde çalışıyor. Bunlardan ikisinde düz, diğer ikisinde dört kenarı kavisli cam kullanılıyor. Kaynak, kavisli tasarımın yaklaşık üç yıldır geliştirildiğini ve ilk örneklerde daha belirgin olan eğimin sonraki aşamalarda azaltıldığını söylüyor.

Çerçevelerin yaklaşık 1 milimetre kalınlığında olacağı da iddialar arasında. Camın kenarlardaki eğimi sayesinde bu sınırların, telefona doğrudan karşıdan bakıldığında daha az fark edilmesi bekleniyor. Böylece fiziksel çerçeveler korunurken ön yüzde neredeyse kesintisiz bir ekran görünümü oluşturulabilir.

İnternette dolaşan görüntülerde de bu tarife benzeyen bir ön cam örneği görülüyor.

iPhone 20 Pro için yeni iddia: 200 MP kamera ve dört kenarı kavisli cam

200 MEGAPİKSEL KAMERA İDDİASI GÜNDEMDE

Kamera tarafında Ice Universe yeni bir ana sensörden söz ederken 200 megapiksel çözünürlük ve LOFIC ayrıntıları, içerik üreticisi Sam Kohl’un değerlendirmesinde yer alıyor. Bu iddiaya göre Apple, yüksek çözünürlüğü daha geniş dinamik aralık sunan bir sensör yapısıyla birleştirebilir.

LOFIC, çok parlak sahnelerde pikselin normal kapasitesini aşan elektrik yükünün ek bir kapasitörde toplanmasına dayanıyor. Bu yaklaşım, güçlü ışık alan bölgelerde ayrıntıların kaybolmasını azaltmaya ve aynı karedeki aydınlık ile karanlık alanların daha dengeli kaydedilmesine yardımcı olabiliyor.

Böyle bir sistemin kullanılması, özellikle ters ışıkta veya parlak ışık kaynaklarının bulunduğu gece sahnelerinde avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte ortaya çıkacak fotoğraf kalitesini sensör boyutu, lensler ve görüntü işleme sistemi de belirleyecek.

DAHA BÜYÜK EKRAN VE YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ

Diğer iddialar arasında Pro modelinde yaklaşık 6,4 inç, Pro Max’te ise 7 inçe yaklaşan OLED ekranlar bulunuyor. A21 Pro işlemci, 2 nanometre üretim teknolojisi ve bataryada enerji yoğunluğunu artırabilecek silikon anot kullanımı da konuşulan yenilikler arasında.

Fiziksel hareket yerine dokunsal geri bildirim kullanan tuşların değerlendirildiği de öne sürülüyor. Ön kamera ve Face ID bileşenlerini barındıran Dynamic Island’ın ise küçültülerek korunabileceği belirtiliyor.

İSİMLENDİRME VE TANITIM TAKVİMİ KESİNLEŞMEDİ

Yıl dönümü modelleri için Eylül 2027 beklentisi öne çıksa da Apple henüz bir tarih veya ürün adı açıklamadı. Dolayısıyla iPhone 20 Pro ve Pro Max isimleri de şimdilik sızıntılarda kullanılan adlandırmalar.

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