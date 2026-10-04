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Teknoloji

Keenetic ile Wi-Fi 7 ve VDSL aynı cihazda

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Keenetic ile Wi-Fi 7 ve VDSL aynı cihazda
Başlık ResmiKeenetic ile Wi-Fi 7 ve VDSL aynı cihazda

Keenetic, Türkiye’de ilk defa Wi-Fi 7 ile ADSL2+/VDSL2 Supervectoring modemini aynı cihazda buluşturan Titan SE (KN-4210) modelini tanıttı.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

BE7200 sınıfı Wi-Fi 7 desteği sunan cihaz; 2,5 Gigabit Ethernet, M.2 NVMe SSD yuvası, USB 3.2 ve USB 2.0 bağlantılarıyla öne çıkıyor. Mesh Wi-Fi, Multi-WAN, gelişmiş VPN ve ağ yönetimi özellikleri de sunan Titan SE, fiber ve VDSL bağlantılarını destekliyor.

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Keenetic Türkiye CEO’su Vefa Tarhan, NVMe SSD ve USB depolama desteğiyle kişisel bulut ve NAS çözümü olarak da kullanılabilen cihazın ev ve küçük işletmeler için çok yönlü bir ağ merkezi olduğunu söyledi.

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