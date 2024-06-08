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Kırklareli'nde yabani ot sorununa çözüm! Öğrenciler yapay zeka ile otonom robot geliştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırklareli&#039;nde yabani ot sorununa çözüm! Öğrenciler yapay zeka ile otonom robot geliştirdi

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gıda ihtiyacımız artarken, tarımsal üretimde de sağlıklı gıdaya erişim önemli hale geliyor. Bu amaca yönelik olarak Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, tarlalardaki yabani otlarla mücadele için ilaç kullanmadan çalışan yapay zekalı bir otonom robot geliştirdi.

Robot, derin öğrenme ve görüntü işleme algoritması kullanarak yabani otları algılıyor ve lazerle yok ediyor. Bu sayede tarımsal maliyetler düşerken, kimyasal ilaç kullanımının da önüne geçiliyor.

Otonom robot, LİDAR sensörü ile tarlayı haritalayarak kendi rotasını çiziyor. Bu sayede robot, insan müdahalesi olmadan görevini yerine getiriyor.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen bu proje, tarımda devrim oluşturma potansiyeline sahip. Gelecekte robotun geliştirilerek endüstriyel alanlarda da kullanılması hedefleniyor.

Kırklareli'nde yabani ot sorununa çözüm! Öğrenciler yapay zeka ile otonom robot geliştirdi! - 1. Resim

Otonom robotun, derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmasına sahip olduğunu anlatan Toylan, "Yapay zeka temelli otonom araç, tarımsal maliyetleri minimize etmek için geliştirilerek yabani otları ayıklıyor. Görüntü işleme yazılımları yardımıyla yabani otları algılıyor ve daha sonra bir lazer yardımıyla tarımsal ilaç kullanılmadan yabani otların yok edilmesini sağlıyor. Bu işlemi yaparken bu araç otonom hareket ediyor. Bunun için de üzerindeki LİDAR yardımıyla haritalandırma yapıyor. Böylelikle otonom olarak görevini icra edebiliyor." diye konuştu.

Toylan, TÜBİTAK tarafından desteklenen robot üretiminin geliştirilebilir yazılım ve donanıma sahip olduğunu kaydetti.

Kırklareli'nde yabani ot sorununa çözüm! Öğrenciler yapay zeka ile otonom robot geliştirdi! - 2. Resim

Robotun prototip amaçlı üretildiğini ve başarı sağlandığını dile getiren Toylan, şöyle dedi:

"Hem gelişmiş yazılımları içerisinde barındırıp hem de tarımsal uygulamalarda çiftçiye yardım etmesi amaçlanmakta ve hedeflenmektedir. Endüstride ve tarım alanında kullanılabilmesi için daha da geliştirilmesi gerekir. Uluslararası alanlarda bu tür uygulamaların kullanıldığı örnekleri görüyoruz. Yabani otların algılanmasında lazerle yakılması işlemi tarımsal alanda pestisit gibi kimyasalların kullanılmasının önüne geçiliyor. Bu tür çalışmaların da insan sağlığına faydası olacaktır."

Toylan, robotun ticarileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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