Kızılelma için geri sayım, seri üretim bu yıl başlar

7 Ocak 2024 04:56 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 05:13

Baykar ekibinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kısa pistli uçak gemilerine iniş kalkıp yapabilecek olan KIZILELMA, TSK’nın hava gücüne güç katacak. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar “Hedefi miz bu sene KIZILELMA’yı seri üretime almak. TB3 de öz kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz bir başka teknoloji” diyerek milyonların beklediği müjdeyi verdi.

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Oynat HÜRKUŞ'un yerli silahı ortaya çıktı, yetkili isimden çarpıcı sözler: Dünyada sayısı çok az Türk Savunma Sanayii'nin en önemli milli hava araçlarından HÜRKUŞ yerli silahlarla gücüne güç katacak. SARSILMAZ Genel Müdür Yardımcısı ve TRMEKATRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz, özgün olarak geliştirilen 12,7 milimetre ağır makineli tüfeğe sahip kanat altı podun çok yakında HÜRKUŞ-C ile sahaya sürüleceğini açıkladı.

Bu arada, Türk savunma sanayii, özellikle hava araçlarıyla dünyaya kanat açtı. HÜRKUŞ, ATAK, ANKA ve AKSUNGUR, 2023 yılındaki ihracat başarılarıyla Türk Havacılık Uzay Sanayiinin yurt dışı satışlarının yüzde 56 artmasına katkı verdi. TUSAŞ, 2022 yılından bu yana uçak modernizasyon faaliyetleri de dâhil edildiğinde, HÜRKUŞ, T129 ATAK, ANKA ve AKSUNGUR dâhil 36 ürünü teslim etti ve yurt dışında kullanıma sundu.