Kızılelma için geri sayım, seri üretim bu yıl başlar
Türkiye, insansız savaş uçağı KIZILELMA’ya kavuşacağı günü iple çekiyor.
Baykar ekibinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kısa pistli uçak gemilerine iniş kalkıp yapabilecek olan KIZILELMA, TSK’nın hava gücüne güç katacak. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar “Hedefi miz bu sene KIZILELMA’yı seri üretime almak. TB3 de öz kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz bir başka teknoloji” diyerek milyonların beklediği müjdeyi verdi.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu arada, Türk savunma sanayii, özellikle hava araçlarıyla dünyaya kanat açtı. HÜRKUŞ, ATAK, ANKA ve AKSUNGUR, 2023 yılındaki ihracat başarılarıyla Türk Havacılık Uzay Sanayiinin yurt dışı satışlarının yüzde 56 artmasına katkı verdi. TUSAŞ, 2022 yılından bu yana uçak modernizasyon faaliyetleri de dâhil edildiğinde, HÜRKUŞ, T129 ATAK, ANKA ve AKSUNGUR dâhil 36 ürünü teslim etti ve yurt dışında kullanıma sundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi