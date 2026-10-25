Köpekler için “Kaptan Amerika programı”: ABD ordusu için genetikleri değiştirilecek

Silah üreticilerinin yeni projesi, askeri görevlerde kullanılmak üzere genetik müdahaleyle daha sağlıklı ve yetenekli köpekler yetiştirmeyi hedefliyor. 200 milyon dolar yatırım alan girişim, hayvanları Anduril’in koruyucu ekipmanlarıyla donatmayı da planlıyor. İlk yavruların 2027’de doğması bekleniyor.

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Savunma teknolojileriyle biyoteknolojiyi bir araya getiren Warhound, ABD ordusu, polis ve acil müdahale ekipleri için görev köpekleri yetiştirmeye hazırlanıyor. Projenin arkasında, Oculus ve Anduril ile tanınan Palmer Luckey ile Colossal Biosciences’ın kurucu ortağı Ben Lamm bulunuyor.

Şirket, genetik düzenleme ve klonlama çalışmalarını eğitim programlarıyla birleştirerek köpeklerin sağlık sorunlarını azaltmayı ve görev performansını geliştirmeyi amaçlıyor.

200 MİLYON DOLAR YATIRIM, 1,2 MİLYAR DOLAR DEĞERLEME

Warhound’un aldığı başlangıç yatırımı 200 milyon dolar (yaklaşık 9,95 milyar TL) olarak açıklandı. Financial Times’ın aktardığına göre yatırım turunda şirkete biçilen değer ise 1,2 milyar dolara (yaklaşık 59,7 milyar TL) ulaştı.

İLK YAVRULAR İÇİN HEDEF 2027

Şirket, görevlerinde başarılı olmuş askeri, polis ve acil müdahale köpeklerinden örnekler topluyor. Amaç, bu hayvanlardan elde edilen biyolojik materyali klonlama ve genetik geliştirme çalışmalarında kullanmak. İlk aşamada Belçika Malinois, Labrador ve çoban köpeği ırkları üzerinde çalışılması planlanıyor. İlk yavruların 2027’de doğması bekleniyor.

Başlangıçtaki genetik müdahaleler, küçük sağlık sorunlarına odaklanacak. Koku alma yeteneğinin geliştirilmesi gibi daha ileri hedefler de gündemde.

KÖPEKLERE KORUYUCU EKİPMAN VE SENSÖRLER SAĞLANACAK

Warhound’un planı yalnızca biyolojik özelliklerle sınırlı değil. Anduril, köpekler ve onları yöneten personel için koruyucu ekipman, yazılım ve çevredeki gelişmeleri takip etmeye yardımcı teknolojiler sağlayacak. Açıklamada göz ve kulak korumasıyla Eagle Eye teknolojisine de yer veriliyor.

HAYVAN REFAHI PROJENİN TARTIŞMALI NOKTASI

Proje hayvanların askeri amaçlarla genetik olarak değiştirilmesi ve girişimin yüksek değerlemesi üzerinden eleştiriliyor. Warhound ise American Humane Society’nin rehberliğinde çalışacağını, eğitim programlarının denetleneceğini ve emekli olan köpeklerin eski bakıcılarıyla buluşturulmasının destekleneceğini belirtiyor.

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