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Haberler > Teknoloji > M4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak?

M4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
M4 işlemcili MacBook&#039;lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen M4 işlemcili MacBook modellerinin tanıtım tarihini netleştirdi. iPhone 16 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kala, Apple'ın yeni MacBook'larını ne zaman piyasaya süreceği de ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz yıl 23 Ekim’de düzenlediği “Scary Fast” etkinliğinde M3 işlemcili  MacBook Pro ve iMac modellerini tanıtmıştı. Bu cihazlar, 30 Ekim’de tanıtıldıktan sonra 7 Kasım’da satışa çıkmıştı. Benzer bir zaman çizelgesi bu yıl da bekleniyor.

M4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak? - 1. Resim

Apple,  M4 serisi çiplerle donattığı dört yeni Mac modelini Kasım ayında piyasaya sürecek. Bu modeller arasında şunlar yer alacak:

  • Giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro (M4 çipli)
  • 14 inç ve 16 inç MacBook Pro (M4 Pro ve M4 Max çipli)
  • Yeni iMac (M4 çipli)
  • Tamamen yeniden tasarlanmış Mac mini (M4/M4 Pro çipli)

Bu modeller arasında özellikle Mac mini’de tasarımsal değişiklikler dikkat çekecek ve 16GB RAM artık standart hale gelecek.

M4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak? - 2. Resim

M4 İŞLEMCİLİ MACBOOK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, 9 Eylül'de gerçekleştireceği “It’s Glowtime” etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıtacak. Ancak teknoloji devinin sürprizleri bununla sınırlı kalmıyor. Yeni bir rapora göre, Apple'ın M4 işlemcili Mac modelleri de Kasım 2024’te kullanıcılarla buluşacak.

Apple, 2024 yılı sona ermeden M4 çipli MacBook modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kasım ayında tanıtılacak bu modeller, özellikle performans açısından büyük yenilikler sunması bekleniyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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