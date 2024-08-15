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Haberler > Teknoloji > Meteor yağmuru Türkiye'den gözlemlendi

Meteor yağmuru Türkiye'den gözlemlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Perseid meteor yağmuru 1863 yılında inşa edilen ve günümüzde halen gemilere rehberlik eden İnceburun Feneri ile görüntülendi.

TÜRKİYE'NİN EN KUZEYİ

Döneminde gaz yağı ile gecenin karanlığında gemilere rehberlik eden İnceburun Feneri günümüzde elektrik ile yol göstermeye devam ediyor. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki fener Türkiye'nin en kuzey noktası olma özelliğine sahip.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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