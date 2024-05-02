Microsoft, Malezya'da bulunan yapay zeka ve bulut sistemlerine yatırım yapmayı planlıyor!

Microsoft, Endonezya'da bulunan altyapısına 1,7 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Microsoft, Endonezya'da bulunan altyapısına 1,7 milyar dolarlık yatırım yapacak!

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Malezya'da bulut depolama sistemleri (cloud) ve yapay zeka altyapısına dört yıl içinde 2,2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Malezya'da bulut depolama sistemleri ve yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlar hakkında konuştu.

Bu alanlara dört yıl içinde 2.2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirten Nadella, şirketin Malezya'da yapay zeka dönüşümünü desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

Nadella, "Dijital altyapı yatırımlarımız, Malezyalı işletmelerin ekonomik büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için en son teknolojiyi uygulamalarına yardımcı olacak." dedi.

Yatırım kapsamında yaklaşık 300.000 kişi yapay zeka konusunda eğitilecek ve Ulusal Yapay Zeka Merkezi kurulacak.

Microsoft 30 Nisan'da Endonezya'da bulut depolama sistemleri ve yapay zeka altyapısı için 1.7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurmuştu.