Microsoft ve OpenAI'dan 100 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı!

Microsoft'un dünyanın en pahalı yapay zeka veri merkezi projesine yatırım yapacağı ve OpenAI ile 100 milyar doların üzerinde maliyete sahip olacak bir süper bilgisayar tesisi kurmayı planladığı belirtildi.

Üretken yapay zeka teknolojisinin hızla yayılması ve geleneksel yöntemler kullanılarak yavaş yapılan işi hızlandıran yapay zeka talebin hızla artmasına neden oldu.

Microsoft'un mevcut en büyük kullandığı veri merkezlerinden 100 kat daha maliyetli olması beklenen projeyi finanse edeceği ve OpenAI ile birlikte kullanacağı belirtiliyor. Microsoft'un 2023 yılında sunucular, binalar ve diğer ekipmanlar için yaptığı sermaye yatırımının üç katından fazla olduğu belirtildi.

Microsoft ve OpenAI'ın ABD'de kurmayı planladığı bir çok süper bilgisayardan en büyüğü olacağı belirtildi. Microsoft ve OpenAI'ın CEO'su Sam Altman kuracakları süper bilgisayarları beş aşamaya yaydı. Stargate beşinci aşama olacak. Microsoft, OpenAI için 2026 civarında piyasaya sürülecek daha küçük, dördüncü faz bir süper bilgisayar üzerinde çalışıyor.

Microsoft ve OpenAI'ın beş aşamalı planın üçüncü aşamasının ortalarına doğru ve sonraki iki aşama için maliyetin önemli bir kısmını gerekli yapay zeka çiplerinin satın alınmasını içerdiği belirtildi.

Yapay Zeka çipleri şu anda firmalara yüksek fiyatlardan satılıyor. En büyük çip satıcısı NVIDIA'nın CEO'su Jansen Huang'in duyurduğu "Blackwell" B200 yapay zeka çipinin 30.000 ila 40.000 dolar arasında fiyatlandırılacağını açıkladı. Microsoft 2023'ün kasım ayında özel olarak tasarladığı bilgisayar çipini duyurmuştu. Yayınlanan raporda Microsoft'un farklı çip tedarikçileriyle de çalışacağı belirtildi.

Microsoft'un yaptığı açıklamada yapay zeka mevcut kapasitenin sınırlarını zorlamaya devam ettiği sürece yeni nesil altyapı yenilikleri için her zaman planlama yaptığını açıkladı.

Stargate süper bilgisayarın ne zaman duyurulacağı tam olarak bilinmemekte.