Türkiye'nin nüfusa kayıtlı insansı robotu CANİKMAN İstiklal Caddesi'nde boy gösterdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan CANİKMAN vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, dans etti. Bölgedeki yabancı turistlerin odağı da insansı robotun üzerindeydi.

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Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN, İstanbul İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar ve turistlerle buluştu. İstiklal Caddesi'nde ilgi odağı haline gelen CANİKMAN, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmezken, onlarla dans ederek keyifli anlar yaşadı. Robot, yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi gördü.

Samsun Canik Belediyesi'ne ait CANİKMAN, İstanbul'da vatandaşlar ve turistlerle bir araya geldi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'ne katılan CANİKMAN, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla ve turistlerle buluştu.

Nüfusa kayıtlı robot İstiklal'de boy gösterdi: CANİKMAN'e vatandaşlardan yoğun ilgi

DANS ETTİ, FOTOĞRAF TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Renkli görüntülere sahne olan buluşmada CANİKMAN, kendine özgü danslarıyla alkış topladı. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan ve esnaf ziyaretlerinde bulunan CANİKMAN, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen turistleri ve vatandaşları da kırmadı.

Turistlerle ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren CANİKMAN, gençlerle de cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. İstiklal Caddesi'ndeki coşku dolu anlar ayrıca vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Nüfusa kayıtlı robot İstiklal'de boy gösterdi: CANİKMAN'e vatandaşlardan yoğun ilgi

İstanbul'un tarihi sokaklarında ve caddelerinde büyük ilgi gören CANİKMAN, Sultanahmet bölgesinde de vatandaşlarla ve turistlerle bir araya geldi. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek.

Nüfusa kayıtlı robot İstiklal'de boy gösterdi: CANİKMAN'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN'ın gençlere ve çocuklara ilham olmayı sürdürdüğünü ifade ederek tüm vatandaşları Tanıtım Günleri'ndeki Canik Belediyesi stantlarına davet etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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