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Okyanusun dibindeki proje iptal oldu! Microsoft'tan yeni veri merkezi hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okyanusun dibindeki proje iptal oldu! Microsoft&#039;tan yeni veri merkezi hamlesi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2016 yılında, veri merkezlerinin sorunlarını azaltması amaçlanarak denizin altına yerleştirilen

Microsoft 2016 yılında Project Natick isimli bir deney başlatmıştı. Bu deneyin temel amacı veri merkezlerinin okyanuslarda, sular altında çalışıp çalıştırılamayacağını araştırmaktı. Birkaç küçük denemeden sonra şirket, 2018 baharında İskoçya açıklarında 36 metre derinliğe sahip denizin dibine 864 sunucudan oluşan "Northern Isles" adlı en büyük test veri merkezini yerleştirdi.

2020 yılında Project Natick'in en kapsamlı testi sonuçlandı. Microsoft, su altında veri merkezi kurmanın donanım arızalarını azaltabileceği teorisini doğruladı. Şirket, su altındaki sunucuların karadaki veri merkezlerine göre 8 kat daha az arıza yaşadığını belirtti. Ayrıca geleneksel veri merkezi inşaatı 2 yıla kadar sürerken, su altındaki veri merkezlerinin 90 günde kurulabileceğini iddia etti.

Okyanusun dibindeki proje iptal oldu! Microsoft'tan yeni veri merkezi hamlesi - 1. Resim

Ancak bu olumlu sonuçlara rağmen Microsoft, Project Natick'i sessizce sonlandırdığını doğruladı. Data Center Dynamics'in haberine göre, Microsoft'un Bulut Operasyonları Yenilik bölümünün başkanı Noelle Walsh, şirketin "şu anda dünyanın hiçbir yerinde su altı veri merkezi inşa etmediğini" belirtti.

Walsh, "Ekibim üzerinde çalıştı ve başarılı oldu. Deniz seviyesinin altındaki işlemler, titreşim ve sunucular üzerindeki etkileri hakkında çok şey öğrendik. Bu öğrendikleri başka alanlara uygulayacağız." sözleriyle gelecekte de su altı veri merkezleri üzerinde çalışmayacaklarını ima etti.

Okyanusun dibindeki proje iptal oldu! Microsoft'tan yeni veri merkezi hamlesi - 2. Resim

Neowin'in haberine göre, Microsoft, gelecekteki veri merkezi geliştirmeleri için farklı yaklaşımları tercih edecek olsa da Project Natick'ten elde edilen bilgileri sıvı soğutma gibi veri merkezi güvenilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili diğer alanlarda kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Microsoft'un bu deneyden elde ettiği bilgileri, yapay zeka hizmetleri sunma talebinin artmasıyla birlikte daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyacağı düşünüldüğünde, gelecekte nasıl kullanacağı merak konusu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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