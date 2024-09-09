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Haberler > Teknoloji > PlayStation 5 Pro mu tanıtılacak? Sony'den yeni etkinlik duyurusu

PlayStation 5 Pro mu tanıtılacak? Sony'den yeni etkinlik duyurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation 5 Pro mu tanıtılacak? Sony&#039;den yeni etkinlik duyurusu
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sony, 10 Eylül'de gerçekleşecek olan PlayStation 5 Teknik Sunumu için heyecan verici bir duyuru yaptı. Etkinlik, PS5 mimarı Mark Cerny tarafından sunulacak ve PlayStation 5'in teknik detaylarına odaklanacak.

Sony, 10 Eylül Salı günü, "PlayStation Teknik Sunumu" adını verdiği özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, yaklaşık 9 dakika sürecek ve PlayStation 5’in baş mimarı Mark Cerny tarafından sunulacak.

Mark Cerny, daha önce 2020 yılında PS5’in piyasaya sürülmeden önce tüm özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamıştı.

PlayStation 5 Pro mu tanıtılacak? Sony'den yeni etkinlik duyurusu - 1. Resim

PS5 PRO TASARIMI ETKİNLİK ÖNCESİ GÜNDEMDE

Bu etkinlik duyurusu, Sony'nin 30. yıl dönümü için hazırlanan PlayStation görselinde PS5 Pro’ya ait olduğu düşünülen bir tasarımın yer almasının ardından geldi. Bu görsel, oyuncular arasında yeni bir PS5 modeliyle ilgili dedikoduları da beraberinde getirdi.

PlayStation 5 Pro mu tanıtılacak? Sony'den yeni etkinlik duyurusu - 2. Resim

ÜÇ SİYAH ŞERİT DİKKAT ÇEKTİ

Sızdırılan PS5 Pro görüntüleri, mevcut PS5 modelinden farklı olarak, orta kısmında üç siyah şerit bulunan bir konsol tasarımı gösteriyordu. Sony’nin 30. yıl dönümü kutlamalarındaki teaser görselinde de aynı tasarım detaylarına sahip bir PS5 modeli yer aldı. Bu da, muhtemel bir PS5 Pro modelinin yakında tanıtılabileceğine dair spekülasyonları güçlendirdi.

Sunum, 10 Eylül'de Türkiye saati ile 18:00'de PlayStation'ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Yayın, İngilizce dilinde olacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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