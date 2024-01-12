Reeder'ın 'Reedükkan' sayısı 200'e ulaştı

12 Ocak 2024 12:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 12:40

Reeder Teknoloji, yatırımları, yeni ürünleri ve Türkiye genelindeki ReeDükkanları ile büyümeye devam ediyor. Reeder Teknoloji perakende satış ve mağazacılık faaliyetlerini yürüten Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş.'nin ReeDükkan sayısı 2023 yılı sonu itibari ile 75 ilde 200’e ulaştı. ReeDükkan’ın 200’üncüsünü Cizre Park AVM'de açıldı.

Reeder Teknoloji CEO’su Uygar Saral, Türkiye’de büyüme ve hizmet kapsamlarını genişletme hedefi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Sundukları ürün çeşitliliği ile hitap ettikleri hedef kitle için daha ulaşılabilir olma çabasının süreceğini belirten Saral, “Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya hayali Reeder ile mümkün” dedi.