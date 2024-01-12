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    Reeder'ın 'Reedükkan' sayısı 200'e ulaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Akıllı telefon üreticilerinden Reeder Teknoloji, yatırımları, yeni ürünleri ve Türkiye genelindeki ReeDükkanları ile büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda, ReeDükkan sayısı 2023 yılı sonu itibari ile 75 ilde 200’e ulaştı.

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    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Reeder Teknoloji, yatırımları, yeni ürünleri ve Türkiye genelindeki ReeDükkanları ile büyümeye devam ediyor. Reeder Teknoloji perakende satış ve mağazacılık faaliyetlerini yürüten Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş.'nin ReeDükkan sayısı 2023 yılı sonu itibari ile 75 ilde 200’e ulaştı. ReeDükkan’ın 200’üncüsünü Cizre Park AVM'de açıldı. 

    Reeder'ın 'Reedükkan' sayısı 200'e ulaştı

    Reeder Teknoloji CEO’su Uygar Saral, Türkiye’de büyüme ve hizmet kapsamlarını genişletme hedefi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Sundukları ürün çeşitliliği ile hitap ettikleri hedef kitle için daha ulaşılabilir olma çabasının süreceğini belirten Saral, “Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya hayali Reeder ile mümkün” dedi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ReederTeknolojiTelefon
    Haberler > Teknoloji > Reeder'ın 'Reedükkan' sayısı 200'e ulaştı
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