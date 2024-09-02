Sağlığa yapay zekâ damgası! Google gibi dev şirketler devreye girdi

Yapay zekâ ile erken teşhis ve tedavi süreci hızlanıyor, analiz edilen verilerle kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri uygulanıyor, kırsal bölgeler sağlık hizmetine daha kolay erişiyor.

SAMET EKER'İN HABERİ- Yapay zekâ teknolojileri, sağlık sektöründe de önemli rol oynamaya başladı. Google gibi dev şirketlerin de sektöre girdiğini belirten Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Kurucu Başkanı Esen Girit Tümer, sağlıkta yapay zekâ kullanımının faydalarını şu sözlerle anlattı: Erken teşhis, tedavi sürecini hızlandırabilir. Hastalığa bağlı ölüm risklerini azaltır. Analiz edilen verilerle kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri uygulanabilir. Kırsal ve gelişmemiş bölgelerde sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırabilir. Yerel sağlık uzmanlarının eksik olduğu bölgelere mobil uygulamalar, tele-tıp ve yapay zekâ sistemleriyle uzaktan sağlık hizmetini mümkün kılabilir. Böylece sağlıkta eşitsizliği ortadan kaldırabilir.

MALİYETLER AZALIYOR

Türkiye’de yapay zekâ teknolojilerinin sağlık sektörüyle entegrasyonunun sistemi daha dijital, verimli ve hasta odaklı hâle getirebileceğini söyleyen Tümer “Otomasyon ve yapay zekâ sistemleri, sağlık hizmetlerinin maliyetlerini azaltabileceği gibi kaynakları daha etkin kullanma imkanı sağlar. Bu, Türkiye’nin sağlık sektöründeki rekabet gücünü artırabilir” diye konuştu.

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VERİ SIZINTILARINA DİKKAT!

Yapay zekâ kullanımının sağlık sektörü için oluşturduğu muhtemel riskleri de değerlendiren Tümer “Yanlış ve eksik verilerle öğreti sağlandığında teşhis ve tedavide hatalı öneriler sunabilir. Veri sızıntıları ve güvenlik açıkları toplumsal güveni zedeleyebileceği gibi dezenformasyona zemin hazırlayabilir” uyarısında bulundu.