3 Ocak 2024 13:02 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 13:22

Sahibinden domainine ne oldu, sorusu gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Alım satım uygulaması olan sahibinden.com, Instagram üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Sahibinden domainine ne oldu, kim satın aldı? Sahibinden.com ne zaman düzelecek, çöktü mü?

SAHİBİNDEN DOMAINİNE NE OLDU?

Sabah saatlerinden itibaren Sahibinden sitesinin domainden kaynaklı bir sorun olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, http://sahibinden.com domaini yıllık dönem ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındı.

Instagram hesabı üzerinden, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz." açıklaması yapan sahibinden.com hakkında detaylar belli olmaya başladı.

SAHİBİNDEN.COM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sahibinden.com konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi dahilinde bilgilendirme yapılacağını belirtti.