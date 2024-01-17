Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıttı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yapay zeka destekli Galaxy S24 modellerini tanıttı. İşte Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri ve fiyatları...
Geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S23 modellerini tanıtan ve oldukça iyi satış rakamları elde eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı.
Galaxy S24, Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra isimli modeller, beklendiği gibi yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.
TÜRKİYE İÇİN FARKLI İŞLEMCİ
Samsung, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Galaxy S Serisi'ni iki farklı işlemci ile piyasaya sürecek. Türkiye ve bazı pazarlarda Exynos 2400 adlı işlemci yer alırken, Çin ve ABD'de Snapdragon Gen 3 işlemci kullanılacak.
Samsung Galaxy S24 modellerinin özellikleri şu şekilde:
SAMSUNG GALAXY S24
Ekran: 6,2 inç 2340x1080p Full HD+ 120 Hz
İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)
RAM: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı
Ön kamera: 12 MP, F2.2
Batarya: 4000 mAh
Diğer: 25W hızlı şarj
SAMSUNG GALAXY S24 PLUS
Ekran: 6,7 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz
İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)
RAM: 12 GB RAM
Depolama: 256 GB, 512 GB
Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı
Ön kamera: 12 MP, F2.2
Batarya: 4900 mAh
Diğer: 45W hızlı şarj
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA
Ekran: 6,8 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
RAM: 12 GB RAM
Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
Arka kamera: 200 MP ana kamera, 10 MP F2.4 telefoto (3x), 10 MP, F4.9 telefoto (10x), 12 MP, F2.2 geniş açı
Ön kamera: 12 MP, F2.2
Batarya: 5000 mAh
Diğer: 45W hızlı şarj
SAMSUNG GALAXY S24 MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI
Galaxy S24 128GB - 39 bin 999 TL
Galaxy S24 256GB - 42 bin 499 TL
Galaxy S24 Plus 256GB - 49 bin 499 TL
Galaxy S24 Ultra 256GB - 69 bin 999 TL
Galaxy S24 Ultra 512GB - 73 bin 999 TL
Galaxy S24 Ultra 1TB - 80 bin 999 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi