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    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıttı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yapay zeka destekli Galaxy S24 modellerini tanıttı. İşte Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri ve fiyatları...

    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıttı
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S23 modellerini tanıtan ve oldukça iyi satış rakamları elde eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı.

    Galaxy S24, Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra isimli modeller, beklendiği gibi yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

    TÜRKİYE İÇİN FARKLI İŞLEMCİ

    Samsung, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Galaxy S Serisi'ni iki farklı işlemci ile piyasaya sürecek. Türkiye ve bazı pazarlarda Exynos 2400 adlı işlemci yer alırken, Çin ve ABD'de Snapdragon Gen 3 işlemci kullanılacak.

    Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıttı

    Samsung Galaxy S24 modellerinin özellikleri şu şekilde:

    SAMSUNG GALAXY S24

    Ekran: 6,2 inç 2340x1080p Full HD+ 120 Hz
    İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)
    RAM: 8 GB RAM
    Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
    Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı
    Ön kamera: 12 MP, F2.2
    Batarya: 4000 mAh
    Diğer: 25W hızlı şarj

    SAMSUNG GALAXY S24 PLUS

    Ekran: 6,7 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz
    İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)
    RAM: 12 GB RAM
    Depolama: 256 GB, 512 GB
    Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı
    Ön kamera: 12 MP, F2.2
    Batarya: 4900 mAh
    Diğer: 45W hızlı şarj

    SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA

    Ekran: 6,8 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz
    İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    RAM: 12 GB RAM
    Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
    Arka kamera: 200 MP ana kamera, 10 MP F2.4 telefoto (3x), 10 MP, F4.9 telefoto (10x), 12 MP, F2.2 geniş açı
    Ön kamera: 12 MP, F2.2
    Batarya: 5000 mAh
    Diğer: 45W hızlı şarj

    SAMSUNG GALAXY S24 MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

    Galaxy S24 128GB - 39 bin 999 TL
    Galaxy S24 256GB - 42 bin 499 TL
    Galaxy S24 Plus 256GB - 49 bin 499 TL
    Galaxy S24 Ultra 256GB - 69 bin 999 TL
    Galaxy S24 Ultra 512GB - 73 bin 999 TL
    Galaxy S24 Ultra 1TB - 80 bin 999 TL

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SamsungSamsung GalaxyGalaxy S24
    Haberler > Teknoloji > Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıttı
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