Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerini tanıttı

17 Ocak 2024 23:06 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 23:16

Geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S23 modellerini tanıtan ve oldukça iyi satış rakamları elde eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı.

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra isimli modeller, beklendiği gibi yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

TÜRKİYE İÇİN FARKLI İŞLEMCİ

Samsung, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Galaxy S Serisi'ni iki farklı işlemci ile piyasaya sürecek. Türkiye ve bazı pazarlarda Exynos 2400 adlı işlemci yer alırken, Çin ve ABD'de Snapdragon Gen 3 işlemci kullanılacak.

Samsung Galaxy S24 modellerinin özellikleri şu şekilde:

SAMSUNG GALAXY S24

Ekran: 6,2 inç 2340x1080p Full HD+ 120 Hz

İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 4000 mAh

Diğer: 25W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY S24 PLUS

Ekran: 6,7 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz

İşlemci: Exynos 2400 (Türkiye için)

RAM: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 50 MP, F1.8 ana kamera, 10 MP, F2.4 telefoto, 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 4900 mAh

Diğer: 45W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA

Ekran: 6,8 inç 3088x1440p QHD+ 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 200 MP ana kamera, 10 MP F2.4 telefoto (3x), 10 MP, F4.9 telefoto (10x), 12 MP, F2.2 geniş açı

Ön kamera: 12 MP, F2.2

Batarya: 5000 mAh

Diğer: 45W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY S24 MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S24 128GB - 39 bin 999 TL

Galaxy S24 256GB - 42 bin 499 TL

Galaxy S24 Plus 256GB - 49 bin 499 TL

Galaxy S24 Ultra 256GB - 69 bin 999 TL

Galaxy S24 Ultra 512GB - 73 bin 999 TL

Galaxy S24 Ultra 1TB - 80 bin 999 TL