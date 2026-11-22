Alçak Dünya yörüngesindeki uydu sayısı hızla artıyor. Yeni araştırmaya göre, açık bir gökyüzünde bir kasabanın üzerinde gecenin herhangi bir anında yaklaşık 710 uydu bulunuyor. Bir gecede ise aynı noktadan yaklaşık 12 bin 891 farklı uydu geçiyor.

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Dünya’nın alçak yörüngesinde bulunan aktif uydu sayısı hızla artarken bunların önemli bir bölümü çıplak gözle görülebiliyor.

Accu Components tarafından gerçekleştirilen araştırma, Dünya’nın 2.000 kilometrenin altındaki alçak Dünya yörüngesinde (LEO) bulunan 15.833 aktif uydunun hareketlerini inceledi.

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ABD Uzay Kuvvetleri’nin uydu takip verilerinden yararlanan araştırmacılar, 12 ve 18 Ekim 2026 tarihlerine ait yörünge bilgilerini analiz etti.

Araştırmaya göre ufkun tamamen açık olduğu varsayıldığında Birleşik Krallık’taki ortalama bir kasabanın üzerinde gecenin herhangi bir anında yaklaşık 710 uydu bulunuyor. Araştırmaya göre, aynı enlemdeki bir konumun üzerinden bir gece boyunca 12.891 farklı uydu geçiyor.



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