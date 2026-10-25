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Teknoloji

Sen konuş o kodlasın

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Sen konuş o kodlasın
Başlık ResmiSen konuş o kodlasın

Yapay zekâ ile yazılımın da dili değişiyor. Kullanıcı ne istediğini anlatıyor, sistem kodu oluşturuyor. Basit internet sitelerinden mobil uygulamalara kadar pek çok proje doğal dilde verilen komutlarla hazırlanabiliyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Yazılım geliştirmek için kod yazma dönemi sona eriyor. Yapay zekâ destekli araçlar sayesinde kullanıcılar, geliştirmek istedikleri uygulamayı günlük konuşma diliyle tarif ederek kod üretebiliyor. Kullanıcı “Bana ürünlerin fotoğraflarının, fiyatlarının ve stok bilgilerinin yer aldığı bir internet sitesi hazırla” dediğinde yapay zekâ, talebi analiz ederek sayfanın tasarımını ve gerekli kodları oluşturabiliyor.

Sözlü komutlarla kod yazma yöntemi, özellikle yazılım bilgisi sınırlı olanlar için yeni imkânlar sunuyor. Örneğin küçük bir işletme sahibi “Müşterilerin randevu alabildiği, uygun saatleri görebildiği ve randevularını iptal edebildiği bir sistem kur” komutunu verebiliyor.

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Yapay zekâ, bu ihtiyaca uygun bir uygulamanın temelini hazırlayabiliyor. Benzer şekilde bir e-Ticaret girişimcisi ürün listeleme, arama, sepet ve ödeme adımlarını içeren bir mağaza taslağını tarif ederek oluşturabiliyor. Yöntem, mevcut yazılımların geliştirilmesinde de kullanılabiliyor.

Sen konuş o kodlasın
Başlık ResmiSen konuş o kodlasın

Bir yazılımcı “Bu sayfanın mobil cihazlarda daha düzgün görünmesini sağla” veya “Kullanıcı şifresini yanlış girdiğinde anlaşılır bir uyarı göster” diyerek kod üzerinde değişiklik yaptırabiliyor. Böylece her ayrıntıyı baştan yazmak yerine ihtiyaçlar doğal dille aktarılıyor.

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SESLİ KOMUTTAN TEST SAFHASINA

Bu alandaki araçlar yalnızca kod üretmekle sınırlı değil. Bazı yapay zekâ sistemleri dosyaları inceleyebiliyor, hataları araştırabiliyor, kodu değiştirebiliyor ve testleri çalıştırabiliyor. OpenAI’ın Codex aracıyla masaüstü uygulamasında kullanılabilen sesli iletişim özelliği de kullanıcıların görev başlatmasına, devam eden işleri takip etmesine ve yeni talimatlar vermesine imkân tanıyor.

Sen konuş o kodlasın
Başlık ResmiSen konuş o kodlasın

Microsoft’un Visual Studio Code geliştirme ortamında da sesli dikte ve yapay zekâ ajanıyla konuşma seçenekleri bulunuyor. Ancak sesli kodlama, yazılım geliştirmek için artık yazılımcıya ihtiyaç kalmadığı anlamına gelmiyor.

Yapay zekânın oluşturduğu kodlar yanlış sonuçlar üretebiliyor, güvenlik açıkları barındırabiliyor veya beklenen işlevleri yerine getiremeyebiliyor. Bu nedenle özellikle ödeme sistemleri, kişisel veriler ve kullanıcı hesapları gibi kritik alanlarda kodun test edilmesi ve güvenlik kontrollerinden geçirilmesi gerekiyor.

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