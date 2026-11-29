Yapay zekâ destekli saldırılara karşı geliştirilen ThreatOrigin, tehditleri kaynağında tespit ederek saldırının hangi cihaz ve kullanıcı üzerinden gerçekleştiğini ortaya çıkarıyor. AXOFT, 70’i aşkın ülkede 10 binden fazla kuruma ulaşan faaliyetlerini yeni platformla uluslararası pazarlarda büyütmeyi hedefliyor.

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Yapay zekâ destekli siber saldırılar şirketlerin verilerini ve iş sürekliliğini tehdit ederken güvenlikte yalnızca zararlı bağlantıları engellemek yeterli olmuyor. DNS güvenliği, tehdit istihbaratı ve kurumsal siber güvenlik teknolojileri geliştiren yüzde 100 Türk sermayeli AXOFT, yeni platformu ThreatOrigin ile tehditleri sadece durdurmakla kalmayıp kaynağında tespit ediyor. DNS tabanlı tehdit avcılığını uç nokta görünürlüğüyle birleştiren platform, siber sızmaları keserken saldırının hangi cihaz, kullanıcı ve uygulama üzerinden gerçekleştiğini de ortaya koyuyor.

AXOFT Genel Müdürü Murat Cem Tunalı, 70’i aşkın ülkede 10 binden fazla kuruma DNS güvenliği alanında hizmet verdiklerini belirterek ThreatOrigin’in şirketin AR-GE, ürün geliştirme ve uluslararası büyüme stratejisinin ilk somut adımı olduğunu söyledi.

Platformun Origin Intelligence altyapısının, analiz edilip sınıflandırılan 2,4 milyardan fazla alan adıyla ilgili verilerden yararlandığını aktaran Tunalı, 400’ün üzerinde makine öğrenmesi özelliği kullanan sistemin yeni bir alan adını ilk tespitinden itibaren 10 dakika içinde sınıflandırabildiğini kaydetti. Sistem ayrıca SIEM altyapılarına aktarılan DNS olaylarının sayısını kurumun trafik profiline bağlı olarak yüzde 90-99 arasında azaltabiliyor.

Uluslararası büyüme planlarına da değinen Tunalı, ABD’de varlıklarını güçlendirmeyi, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.



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