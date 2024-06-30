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Haberler > Teknoloji > Yaz aylarında saatli bomba gibi! Uzmanlar cep telefonu yüksek pil sıcaklığına karşı uyardı

Yaz aylarında saatli bomba gibi! Uzmanlar cep telefonu yüksek pil sıcaklığına karşı uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaz aylarında saatli bomba gibi! Uzmanlar cep telefonu yüksek pil sıcaklığına karşı uyardı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında cep telefonlarında yüksek ısı sadece bozulmalara değil, yangınlara hatta patlamalara yol açabiliyor. Pil sıcaklığına dikkat edilmesi konusunda uyaran uzmanlar aşırı ısınma durumunda yapılması gerekenleri de sıraladı.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Türkiye’de her yıl yüz binlerce cep telefonu bozuluyor ve bazıları yangınlara sebep olabiliyor.

Uzmanlar lityum iyon pilli cep telefonların özellikle sıcak havalarda yangına davetiye çıkardığını belirterek kullanıcıları uyarıyor. Lityum iyon pilli cep telefonlarının çalışırken ısı ürettiğine dikkati çeken İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan “Bu tür cihazların normal çalışma sıcaklığı 5-40 derece arasında. Ancak sıcaklık 50-60 dereceyi aştığında tehlike sınırına giriyor. Bu sınıra gelindiğinde telefonların kendi güvenlik sistemleri devreye girse de kimi durumlarda özellikle sıcak bölgelerde, cep telefonlarının yangın ve patlama riski söz konusu olabiliyor” dedi.

Uçan, aşırı ısınma durumunda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:  

  • Telefonun pilini yüzde 80 dolacak şekilde şarj edin.  
  • Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.  Kullanmadığınız uygulamaları silin. 
  • Uçak modunu kullanın.
  •  Güvenilir bir virüs program indirin.
  • Güç tasarrufu modunu kapatın.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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