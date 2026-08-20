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Teknoloji

Sony CEO'su açıkladı! PlayStation 6'dan kötü haber

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Sony CEO'su açıkladı! PlayStation 6'dan kötü haber

Sony CEO'su Hiroko Totoki, yapay zekâ veri merkezlerinin oluşturduğu yoğun talep nedeniyle tırmanan küresel RAM krizi ve devam eden ticaret savaşlarının PlayStation 6'nın (PS6) çıkış takvimini doğrudan etkilediğini söyledi. Totoki, "Bu koşullar altında hayatta kalabilmek için duruma uygun aksiyonlar almamız şart." diye konuştu.

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Sony CEO'su Hiroko Totoki, yonga ve hafıza maliyetlerinin hızla yükseldiği bir pazarda hareket ettiklerini söyledi. Totoki, şirketin yeni nesil konsolu ne zaman piyasaya süreceğine dair kararın ise henüz kesinleşmediğini ifade etti.

The Wall Street Journal'a konuşan Hiroko Totoki, hafıza fiyatlarının 2027 mali yılında da oldukça yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini vurguladı.

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"UYGUN AKSİYONLAR ALMAMIZ ŞART"

Tedarik sıkıntılarının devam edeceği öngörüsü altında adımlarını dikkatle atmak zorunda olduklarını belirten CEO, "Bu koşullar altında hayatta kalabilmek için duruma uygun aksiyonlar almamız şart." ifadelerini kullanarak fiyatlandırma ve çıkış zamanlaması konusunda pazarın gidişatını gözlemleyeceklerini aktardı.

Sony CEO'su açıkladı! PlayStation 6'dan kötü haber
Başlık ResmiSony CEO'su açıkladı! PlayStation 6'dan kötü haber

TAHMİNLER 2028 YILINA İŞARET EDİYOR

Sektör analistleri ve sızıntı kaynakları daha önce PS6'nın 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini, hatta el konsolu seçeneğini de içeren üç farklı modelle çıkabileceğini öngörüyordu ancak Sony'nin Ocak 2028 itibarıyla fiziksel oyun diski üretimini sonlandıracağını açıklaması dengeleri değiştirdi.

Analistler, yeni konsolun 2028 sonuna sarkabileceğini ve üretim maliyetlerini düşürmek adına PS6'nın standart sürümünde disk sürücüsünün yer almayabileceğini belirtiyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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