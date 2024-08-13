Tablet pazarında lider kim? 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı...

Apple, 11 ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya sürerek, düşen tablet satışlarıyla başa çıkmayı başardı ve OLED ekrana sahip tablet pazarında lider konuma geldi. Son raporlara göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Apple, OLED tablet pazarında %72 pazar payına sahip.

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Display Supply Chain Consultants’ın verilerine göre, Apple 2024 yılının ikinci çeyreğinde OLED tablet pazarında tam hakimiyet kurmuş durumda. Rakipleri Huawei ve Samsung sırasıyla %13 ve %9 pazar payına sahipken, Apple pazarın geri kalanını domine ediyor. Ayrıca, toplam OLED tablet sevkiyatlarının 4.11 milyon üniteye ulaşarak rekor kırdığı ve yıllık %356 oranında etkileyici bir artış gösterdiği belirtiliyor.

Apple’ın 11 ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya sürmesiyle, OLED tablet panel sevkiyatları 2024 yılının ikinci çeyreğinde çeyrek bazda %142 ve yıllık bazda %356’lık bir artışla 4.11 milyon üniteye ulaştı. Bu başarı Apple’ın OLED tablet pazarında %72’lik pazar payı ile lider konumunu pekiştirdi. Huawei %13, Samsung ise %9’luk pazar payıyla Apple’ı takip etti.

APPLE'IN OLED TABLET PLANLARI

13 inçlik M4 iPad Pro, ikinci çeyrekte panel tedarik pazarında liderliğini korurken, 11 inç OLED iPad Pro küçük bir farkla ikinci sırada yer aldı. Her iki model de 2024’ün ikinci çeyreğinde %36 pazar payına sahipti. Üçüncü sıradaki model ise %5 pazar payı ile Huawei MatePad Pro 13.2 inç oldu. Panel tedarik pazarında LG Display ve Samsung Display %41’lik payla öne çıktı.

Apple, daha uygun fiyatlı bir OLED tablet piyasaya sürseydi, şirketin üçüncü sırayı da alması mümkün olabilirdi. Ancak iPad Air serisinin OLED ekran teknolojisine 2026 yılında geçmesi bekleniyor.

İPAD GELİRLERİNDE %24 ARTIŞ BEKLENİYOR

Apple, 2024’ün üçüncü çeyreğinde iPad serisinin gelirlerinde yıllık %24’lük bir artış sağladı. Display Supply Chain Consultants, aynı dönemde iPad sevkiyatlarında %5’lik bir düşüş öngörse de, yıllık bazda %169’luk bir artış bekleniyor. Sevkiyatların 3.9 milyon birime ulaşacağı tahmin ediliyor ve bu artışın M4 iPad Pro modellerinden kaynaklanacağı düşünülüyor.

Apple’ın bu başarısı, markanın OLED tablet pazarındaki liderliğini pekiştirdiğini ve gelecekte daha büyük bir pazar payı elde etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.