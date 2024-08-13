Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Tablet pazarında lider kim? 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı...

Tablet pazarında lider kim? 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tablet pazarında lider kim? 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, 11 ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya sürerek, düşen tablet satışlarıyla başa çıkmayı başardı ve OLED ekrana sahip tablet pazarında lider konuma geldi. Son raporlara göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Apple, OLED tablet pazarında %72 pazar payına sahip.

Display Supply Chain Consultants’ın verilerine göre, Apple 2024 yılının ikinci çeyreğinde OLED tablet pazarında tam hakimiyet kurmuş durumda. Rakipleri Huawei ve Samsung sırasıyla %13 ve %9 pazar payına sahipken, Apple pazarın geri kalanını domine ediyor. Ayrıca, toplam OLED tablet sevkiyatlarının 4.11 milyon üniteye ulaşarak rekor kırdığı ve yıllık %356 oranında etkileyici bir artış gösterdiği belirtiliyor.

Apple’ın 11 ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini piyasaya sürmesiyle, OLED tablet panel sevkiyatları 2024 yılının ikinci çeyreğinde çeyrek bazda %142 ve yıllık bazda %356’lık bir artışla 4.11 milyon üniteye ulaştı. Bu başarı Apple’ın OLED tablet pazarında %72’lik pazar payı ile lider konumunu pekiştirdi. Huawei %13, Samsung ise %9’luk pazar payıyla Apple’ı takip etti.

Tablet pazarında lider kim? 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı... - 1. Resim

APPLE'IN OLED TABLET PLANLARI

13 inçlik M4 iPad Pro, ikinci çeyrekte panel tedarik pazarında liderliğini korurken, 11 inç OLED iPad Pro küçük bir farkla ikinci sırada yer aldı. Her iki model de 2024’ün ikinci çeyreğinde %36 pazar payına sahipti. Üçüncü sıradaki model ise %5 pazar payı ile Huawei MatePad Pro 13.2 inç oldu. Panel tedarik pazarında LG Display ve Samsung Display %41’lik payla öne çıktı.

Apple, daha uygun fiyatlı bir OLED tablet piyasaya sürseydi, şirketin üçüncü sırayı da alması mümkün olabilirdi. Ancak iPad Air serisinin OLED ekran teknolojisine 2026 yılında geçmesi bekleniyor.

Tablet pazarında lider kim? 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı... - 2. Resim

İPAD GELİRLERİNDE %24 ARTIŞ BEKLENİYOR

Apple, 2024’ün üçüncü çeyreğinde iPad serisinin gelirlerinde yıllık %24’lük bir artış sağladı. Display Supply Chain Consultants, aynı dönemde iPad sevkiyatlarında %5’lik bir düşüş öngörse de, yıllık bazda %169’luk bir artış bekleniyor. Sevkiyatların 3.9 milyon birime ulaşacağı tahmin ediliyor ve bu artışın M4 iPad Pro modellerinden kaynaklanacağı düşünülüyor.

Apple’ın bu başarısı, markanın OLED tablet pazarındaki liderliğini pekiştirdiğini ve gelecekte daha büyük bir pazar payı elde etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Organize suç örgütüne 'Kuyu-16' operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Xiaomi'nin telefonlarında hangi yapay zeka olacak? Şirket resmi olarak duyurdu - TeknolojiXiaomi dev marka ile güçlerini birleştirdi!Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na start verdi! - TeknolojiBakan Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nda!300W yetmedi 320W'a hazırlanıyorlar! Realme yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya yakın... - TeknolojiÇin'den yeni şarj teknolojisi! Hazırlıklar başladıTEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı! - TeknolojiTEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı!Take-Two CEO'su GTA 6 hakkında açıklamalarda bulundu! GTA 6 abonelik hizmetlerine gelecek mi? - TeknolojiGTA 6 hakkında yeni bilgiler geldi!Kaspersky, TÜBİSAD üyesi oldu: Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı ağlayacak - TeknolojiKaspersky, TÜBİSAD üyesi oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...