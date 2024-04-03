Tayvan'daki büyük deprem iPhone üretimini durdurdu

Tayvan'da meydana gelen büyük bir deprem, bazı TSMC çip üretim hatlarını durdurarak Apple cihazlarının üretimini potansiyel olarak etkiledi.

Tayvan'ı sabahın erken saatlerinde vuran 7,4 büyüklüğündeki deprem, altyapıda önemli hasara yol açtı ve TSMC'nin bazı önemli üretim tesislerindeki operasyonları aksattı. TSMC'nin operasyonları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, şirketin Taian'daki N3 fabrikasının yapısal hasara uğradığını, kiriş ve kolonların kırıldığını ve üretimin tamamen durduğunu söyledi.

7nm çipin altındaki üretim süreçleri için gerekli olan EUV makineleri durdu. Araştırma geliştirme bölümlerinde bulunan duvarlar önemli hasara maruz kaldı. Hsinchu'daki bir başka fabrikada boru hatlarının kırıldığı ve gofretlerin büyük hasar gördüğü ve üretimin durduğu bildirildi.

TSMC'nin Apple için ürettiği iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan 3nm A17 Pro gibi bazı üst düzey çipleri birkaç hafta boyunca üretemeyecek. Depremden etkilenen çiplerin zarar görmemiş olsalar dahi bozulmuş olmaları muhtemeldir.

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Apple cihazlarında kullanılan çiplerin tamamı TSMC tarafından üretiliyor. Bu nedenle TSMC'nin üretim tesislerinin hasar görmesi doğrudan Apple'ın ürünlerini etkiliyor. Dev çip üreticisi hasarı değerlendirmek ve kurtarma prosedürlerini başlatmak için derhal harekete geçti ve bazı üretim hatlarının bugün yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. MacRumors'un aktardığı bilgiye göre Apple'ın tedarik sürecindeki etkinin tam boyutu belirsizliğini sürdürüyor.