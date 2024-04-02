iOS 18 güncellemesi almayacak telefonlar belli oldu!

WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak olan iOS 18'i hangi cihazların almayacağı belli oldu. Bu cihazlar iOS 17'de kalacağı ve daha fazla güncelleme almayacağı tahmin ediliyor.

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda güncellemenin yoğunlukla yapay zeka destekli olacağı ve uygulamaların yapay zeka desteği ile kullanıcıların işini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Şimdi de hangi cihazların güncellemeyi almayacağı belli oldu.

Yeni işletim sistemi ile hangi yapay zekanın kullanılacağı bilinmezliğini korurken Apple CEO'su Tim Cook görüşmelerine devam ediyor. Gelecek güncelleme Apple tarihinin en büyük güncellemesi olması bekleniyor.

Yeni gelecek güncelleme artık eski işlemci ve daha az belleğe sahip olan iPhone'larda yeni yayınlanacak işlemci eski telefonlara gelmeyecek. 2018 yılı öncesinde piyasaya sürülen iPhone'ları kullanan kullanıcılar bu güncellemeden faydalanamayacak.

Eğer iPhone'unuz 11 serisinden yukarıda bir model değilse iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri telefonunuzda kullanılamayacak.

İOS 18 GÜNCELLEMESİNİ ALAMAYACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 1. Nesil

İOS 18'İ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE 2. Nesil

iPhone SE 3. Nesil

iPhone 11, Pro, Max

iPhone 12, Mini, Pro, Max

iPhone 13, Mini, Pro, Max

iPhone 14, Plus, Pro, Max

iPhone 15, Plus, Pro, Max

DAHA AKILLI SİRİ VE YENİ NESİL YAPAY ZEKA!

Apple son 1 senede yapay zeka atılımlarında geç kaldığının bilincinde ve iOS 18 güncellemesinin bu atılımı yapma konusunda önemli bir konumu var. Apple iOS18 ile birlikte iPhone cihazlarında yeni bir çağ açmak istiyor. Bununla birlikte birçok uygulamaya yapay zeka özellikleri kazandırmak için özellikle son 1 senedir yoğun bir çalışma içerisindeler. Siri, Spotlight, Kısayollar, Apple Müzik, Mesajlar, Sağlık, Sayılar, Pages, Keynote ve daha fazlası için yeni yapay zeka tabanlı özellikler getireceği söyleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yapay zeka üzerinde çalıştığını ve ayrıntıları "bu yılın ilerleyen günlerinde" paylaşmayı planladığını defalarca ima etti. Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak'da bu hafta WWDC 2024 hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yapay zeka konusuna değindi.

Yapay zeka teknolojisi, OpenAI'ın soruları ve diğer metin istemlerine cevap verebilen bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle 2022'nin sonlarında popularitesini artırdı. Şirket ayrıca görüntülü ve video için yapay zeka tabanlı araçlar geliştirdi. Google ve Microsoft gibi diğer şirketler de yapay zeka alanında yatırım yaptı ve teknoloji hızla gelişiyor.

iOS 18'in Apple'ın kendi ChatGPT benzeri bir sohbet robotu içermesi beklenmiyor. Bunun aksine, Apple'ın potansiyel yapay zeka ortakları hakkında OpenAI, Google ve Çin'in Baidu gibi şirketlerle görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu görüşmeler, iOS 18'e entegre edilecek diğer sohbet robotlarına yol açabilir ancak Apple'ın kesin planları şu an açıklanmadı.

Yapay zeka tabanlı bazı özellikleri tam performanslı ve hızlı bir şekilde kullanmamız için Neural Engine'e sahip olması beklenen iPhone 16 Pro modellerine özel olarak geliştiriliyor olabilir.