ChatGPT kullanmak artık daha kolay!

OpenAI, sitesine giriş yapan kullanıcıların OpenAI hesabı olmadan da yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi kullanmasına izin verecek. Yapay zeka sohbet uygulamasına giriş yapmadan sohbet edebilirsiniz ancak hesabı olan kişilerle aynı özelliklere sahip olmayacaksınız.

ChatGPT'de sıklıkla kullandığınız özellikleri üyelik olmadan kullanamayacaksınız. Sohbetleri kaydedemeyecek ya da paylaşamayacak, özel talimatları kullanamayacaksınız.

Bununla birlikte ChatGPT ile konuşurken ortaya çıkan verileri kullanarak mevcut kendi modellerini daha da geliştirmekte kullanacak ancak bu sistemi devre dışı bırakma seçeneğiniz hala mevcut.

Şu anda bu özellik belirli bölgelerde kullanıma sunuldu. Kullanıcılar artık giriş yapmakla uğraşmayacak ve doğrudan yapay zeka sohbet botu ile iletişim kurabilecekler. Öte yandan botun becerileri, standart ücretsiz versiyondan bile daha da kısıtlı olacak.

Techcrunch'un aktardığı bilgilere göre bu sistem benzeri görülmemiş şekilde kötüye kullanma ve silah haline getirme girişimleri olacak. OpenAI tarafından verilen bilgilere göre bu gibi durumları dikkatlice değerlendirdiklerini ve kötüye kullanımı tespit etmek, önlemek ve müdahale etmek için özel ekipler ayarlandığını ve bu özelliği geliştirme süreçlerinde fazlaca dahil olmuşlar.

Şu anda ultra ücretsiz ChatGPT'ye ilk olarak hangi alanların veya grupların erişeceği belli değil, ancak bugün başlıyor. ChatGPT'nin web sitesine düzenli olarak kontrol ederek kullanıp kullanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.