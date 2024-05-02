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Teknoloji devleri arasındaki gizli anlaşma! Google neden Apple'a para ödüyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknoloji devleri arasındaki gizli anlaşma! Google neden Apple&#039;a para ödüyor?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google, iPhone, iPad ve Mac'teki Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a 2022 yılında 20 milyar dolar ödedi. Bu bilgi, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile olan antitröst anlaşmazlığında sunduğu mahkeme belgelerinde ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı Google'ı aramayı tekelleştirmekle suçluyor. Apple anlaşması Google'a karşı yürütülen yasal mücadelenin ana odak noktasını olmuş durumda. Kasım ayındaki mahkeme belgelerine göre Google, Safari'nin şuanda 20 milyar dolar olan toplam arama gelirinin yüzde 36'sını ödüyor.

Google, 2002 yılından bu yana Apple cihazları için varsayılan arama motoru, ancak bu sözleşme birkaç kez yeniden düzenlenerek anlaşma yıllardır devam etmektedir. Apple ve Google hem dava öncesinde hem de dava sırasında arama motoru sözleşmesinin şartlarını gizli tutmaya çalıştı ancak Google'ın Apple'a yılda milyarlarca dolar ödediği biliniyor.

Teknoloji devleri arasındaki gizli anlaşma! Google neden Apple'a para ödüyor? - 1. Resim

NEDEN BİNG KULLANMIYORSUNUZ? 

Geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft CEO'su Satya Nadella, Apple ve Google arasındaki anlaşmanın Bing gibi arama motorlarının rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Microsoft, Apple'a Bing arama motorunu satmak istese de Apple bu teklifle ilgilenmedi. Microsoft Bing'in rekabet edememesinin Google'ın suçu olduğunu belirtse de, Apple'dan Eddy Cue, Bing'in "kalite ve yetenekler" konusunda Google'ın gerisinde kaldığını rekabet edememesinden endişe duyduğunu söyledi.

Apple her zaman en iyisini kullanıcılarına sunma politikasını yıllardır devam ettiriyor ve Cue, Apple'ın iPhone'larda bu yüzden Google arama motorunu kullandıklarını belirtiyor. Cue, Apple'ın "her zaman en iyisi olduğunu düşündüğünü" iddia etti.

Teknoloji devleri arasındaki gizli anlaşma! Google neden Apple'a para ödüyor? - 2. Resim

Google çoğu ülkede Apple cihazlarında varsayılan arama motorudur, ancak kullanıcılar alternatif olarak Yahoo, Bing, DuckDuckGo ve Ecosia'ya geçmeyi tercih edebilirler. Safari'nin ayarlarından kolayca arama motoru değiştirilebiliyor.

Avrupa'da Dijital Pazarlar Yasası'na göre kullanıcılar telefonlarını ilk kez açtığında varsayılan tarayıcı seçebilmeliler. iPhone'larda ilk kurulumda şu anda varsayılan tarayıcıda arama motoru seçilebiliyor. Avrupa'da arama motoru olarak fazla seçenek olmasa da, ABD'de oldukça fazla arama motoru mevcut. 

Google kendisine karşı açılan antitröst davasını kaybederse, Apple ve Google arasındaki anlaşma feshedilebilir. Davada kapanış konuşmalarının yakın bir zamanda yapılması bekleniyor ve hakimin kararını 2024 yılının dördüncü çeyreğinde açıklayacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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