Google, dünya genelinde 1,3 milyondan fazla Android TV kutusunda fabrikadan yüklenen zararlı yazılım tespit etti. Türkiye’de 32 binden fazla cihazın etkilendiği tahmin edilirken, kullanıcıların haberi olmadan cihazlar siber suçluların kontrolüne geçebiliyor.

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Google, dünya genelinde 1,3 milyondan fazla Android TV kutusunda fabrikadan yüklenmiş bir arka kapı tespit etti.

Türkiye’de zararlı yazılımdan 32 binden fazla cihazın etkilendiği tahmin ediliyor. XCPE adı verilen botnete bağlanan cihazlar, kullanıcıların haberi olmadan siber suçlular tarafından yönetilebiliyor.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, saldırının en dikkat çekici yönünün zararlı yazılımın kullanıcıların şüpheli bir bağlantıya tıklaması veya uygulama indirmesiyle değil, doğrudan üretim aşamasında cihaza yüklenmesi olduğunu belirtti.

Televizyonu izleyen siz olmayabilirsiniz!

Bu sebeple kullanıcılar televizyonlarını normal şekilde kullanırken cihazlarının başkalarının kontrolüne geçtiğini fark etmeyebiliyor. Saldırganlar ele geçirdikleri TV kutularını reklam dolandırıcılığı ve internet trafiğini başka kullanıcılar üzerinden yönlendirmek için kullanabiliyor.

Televizyonu izleyen siz olmayabilirsiniz!

Böylece cihaz sahibinin internet bağlantısı, başkalarının çevrim içi faaliyetleri için bir geçiş noktasına dönüşüyor. Cihaz sahipleri farkında olmadan güvenlik ve hukuki risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

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