THY'den müjde! Yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti başladı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti başladığını duyurdu. Üstelik Business Class yolcularının yanı sıra ekonomi sınıfında ücretsiz hizmetten faydalanabilecek.
ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuşlarının ardından şimdi de yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti sunmaya başladı.
Business Class yolcuları ve ekonomi sınıfında Miles&Smiles üyesi bütün yolcular ücretsiz hizmetten faydalanabilecek. Miles&Smiles üyeliği olmayan yolcuların bu hizmete 150 TL ödemesi gerekecek.
Mesajlaşma hizmeti WhatsApp, iMessage, Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarındaki internet kullanımını kapsıyor.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi