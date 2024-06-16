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THY'den müjde! Yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
THY&#039;den müjde! Yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti başladı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti başladığını duyurdu. Üstelik Business Class yolcularının yanı sıra ekonomi sınıfında ücretsiz hizmetten faydalanabilecek.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuşlarının ardından şimdi de yurt içi uçuşlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti sunmaya başladı.

Business Class yolcuları ve ekonomi sınıfında Miles&Smiles üyesi bütün yolcular ücretsiz hizmetten faydalanabilecek. Miles&Smiles üyeliği olmayan yolcuların bu hizmete 150 TL ödemesi gerekecek.

Mesajlaşma hizmeti WhatsApp, iMessage, Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarındaki internet kullanımını kapsıyor.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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