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TikTok, 32 kullanıcıya kadar grup sohbetlerini sunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok, 32 kullanıcıya kadar grup sohbetlerini sunuyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği yeni mesajlaşma özelliklerini duyurdu. Artık platformda 32 kişiye kadar destek veren grup sohbetleri yapılabilecek.

Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp veya Messenger gibi ayrı bir mesajlaşma uygulaması açmadan, TikTok videolarını arkadaşları ve aile üyeleriyle paylaşmalarına ve yorum yapmalarına olanak tanıyor.

Grup sohbeti başlatmak oldukça kolay. Kullanıcılar, TikTok gelen kutusunun üst kısmındaki Sohbet düğmesine dokunarak dahil etmek istedikleri kişileri seçebilirler ya da bir gönderiyi birkaç kişiyle paylaşırken Grup Sohbeti Başlat seçeneğine tıklayabilirler.

TikTok, 32 kullanıcıya kadar grup sohbetlerini sunuyor - 1. Resim

TikTok, gençler için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla grup sohbetlerinde güvenlik önlemlerini artırdığını belirtiyor. 13-15 yaş aralığındaki kullanıcılar grup sohbetlerine katılamıyor. 16-17 yaş aralığındaki kullanıcılar ise ancak en az bir ortak arkadaşa sahiplerse bir grup sohbetine katılabiliyor. Eğer bir grup sohbeti oluştururlarsa, yeni katılan kişileri manuel olarak onaylamaları gerekiyor.

TikTok’un sahibi ByteDance, yeni grup sohbeti özelliğinin henüz her yerde mevcut olmadığını belirtiyor, ancak ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı hakkında detaylı bilgi vermedi.

Son olarak, TikTok, doğrudan mesajlara sticker özelliği de getiriyor. Kullanıcılar, artık platformda kendi özel sticker’larını oluşturup yükleyebilir ve bu sticker’ları herkes kullanabilir.

TikTok'un bu yeni özellikleri, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirerek, platformda daha eğlenceli ve etkileşimli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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