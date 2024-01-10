Togg'un isminin açılımı belli oldu, 'T10F' ne anlama geliyor?

10 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 09:34

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil modeli Togg'un T10X'i olmuştu. 2022 ve 2023'te dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e katılan yerli otomobil markası bu yıl da fuara katıldı. C-SUV modelinin ardından yerli otomobil girişimi, CES 2024'te fastback modelini duyurdu.

Togg’un yeni modeli "T10F" adını aldı. Ancak yeni yerli otomobil modelinin bu adı alması şaşkınlığa neden oldu. Çünkü daha önceki sunumlarda Togg, sedan modelinin "T10S" adıyla geleceğini göstermişti ancak böyle olmadı. Peki, T10F ne demek, Togg'un fastback modelindeki "F" ne anlama geliyor?

T10F NE DEMEK?

Togg'un fastback modelinde "F" harfini kullanma sebebi oldukça basit. Sedan araç modeline benzese de sedan gövde tipine sahip olmayan bu "fastback" modelinin adındaki "F" harfi, "fastback" kasa tasarımından geliyor.

Peki, fastback araba nedir? Fastbackin sedandan farkı ne diye soracak olursanız; fastback, bir otomobilin tavanından arka tampona kadar tek bir eğime sahip olmasıdır. Bu aslında, aracın arka kısmı için tanımlanan bir otomotiv tasarım özelliğini ifade eder.

1950’li yıllarda Chevrolet Fleetline ile ortaya çıkan fastback modeller esasen birden fazla kasa tipinin birleştirilmesi gibidir. Genel olarak sedan detaylarına sahip olsalar da arka kısımlarında, tavandan tampona kadar bir eğim mevcuttur. Bu nedenle daha sportif görüntüye sahip olabilir.

Yani fastback, sedan ile coupe arası bir model olarak tanımlanabilir.

TOGG'UN YENİ MODELİ NEDEN SEDAN DEĞİL?

Yerli otomobil markası, yıllar önce duyurduğu sedan modelinin aksine ikinci araç modeli olarak fastbacki sundu. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin iddiasına göre Togg'un böyle bir karar almasının arkasındaki neden, fastback araçların son dönemde daha popüler hale gelmesi.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024’te, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un yeni modeli tanıtıldı. Daha önce CES 2022’de prototip olarak gösterilen Togg sedan, T10F Fastback adıyla CES 2024’te son hâlini aldı.

Togg’un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı. Togg standının açılışında konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “27 Aralık 2019’da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F’i, 2025 yılından itibaren Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. CES’te ikinci akıllı cihazımızın yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformumuzu ve temiz enerji çözümlerimizi de ziyaretçilerle buluşturuyoruz” dedi.

Togg T10F, tıpkı T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetle bağlantılı olan ve uzaktan güncellemelerle devamlı kendini yenileyen bir cihaz olması ile ön plana çıkıyor. 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak olan T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kw ile 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD’nin, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak Togg tarafından menzil konusuyla ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan T10F modelinin konsolunda yer alan 12.3 inç display ekran, 29 inç multimedya, 41.3 inç ana ekran ve 8 inç dijital kontrol paneli; otomobili rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor. Kullanıcılar T10X’de olduğu gibi T10F cihazında da Togg’un mobilite deneyimini yeniden tanımladığı Trumore mobil uygulamasıyla bağlantılı bir deneyim yaşayacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.