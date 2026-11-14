Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarı TÜBİTAK bünyesinde 2027'de devreye alınacak. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, ülkenin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuantum teknolojilerinde geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini vurguladı.

Türkiye 'kuantum' ligine yükseliyor: 54 kübit kapasiteli, 2027'de devreye girecek

TÜRKİYE 15 ÜLKE ARASINA GİRECEK

Milli Teknoloji Hamlesi'ne dikkati çeken Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attık. 2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kacır, kuantum bilgisayarının yüzde 100 oranda tam kontrol edilebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurum içi altyapı sayesinde donanım, veri ve çalıştırılan projelerde geliştirilen tüm fikri mülkiyet hakları tamamen kendi kontrolümüzde olacak. Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık optimizasyon problemlerine kritik alanlarda yerli kuantum algoritmaları ve yazılımları geliştireceğiz. Üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize ve sanayimize dünya standartlarında hesaplama gücü sunarak nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemize, bilim dünyamıza ve milli teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun."

Türkiye 'kuantum' ligine yükseliyor: 54 kübit kapasiteli, 2027'de devreye girecek

MİLYONLARCA KAT HIZLI İŞLEM YAPIYOR

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Kuantum bilgisayar alanındaki araştırmaların en önemli hedeflerinden biri, klasik bilgisayarlarla çözülmesi binlerce yıl alacak şifrelenmiş bilgileri hızla çözebilecek teknolojiler geliştirmek olarak gösteriliyor.

Türkiye'de süper iletken kuantum teknolojiler alanında 2010 yılından beri yürütülen çalışmalar QuanT ile önemli bir başarıya ulaştı. Bu kapsamda TOBB ETÜ, 5 kubit sistemli kuantum bilgisayarı QuanT'ı devreye aldı.

Yerli bir kuantum bilgisayara sahip olmak algoritma geliştiricilerin bu teknolojinin detaylarına daha derinlemesine erişim sağlayarak, Türkiye'nin kendi altyapısı üzerinde özgün algoritmalar geliştirmesine olanak tanıyacak.

En gelişmiş bilgisayarlardan bile milyonlarca kat daha hızlı işlem yaparak büyük miktardaki veriyi aynı anda işleyebilecek. QuanT, Türkiye'nin kuantum ekosisteminin oluşturulmasına da öncülük edecek.

Siber güvenlik, yapay zeka ve optimizasyon gibi alanlarda yerli algoritmalarla güçlendirilmiş kuantum çözümleri, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık sağlamasında önemli rol üstlenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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