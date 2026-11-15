Türkiye'den Avrupa'ya beyin gücü operasyonu! Türk savunması yetenek avına çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sektörün öncü şirketleri, beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek amacıyla Almanya’da 1.000’den fazla Türk mühendis, akademisyen ve öğrenciyle buluştu. Münih ve Stuttgart’taki etkinliklerde, yurt dışındaki yeteneklerin millî projelere istihdam veya danışmanlıkla katılımı ele alınırken; Türkiye’de şirket kuracak girişimcilere 2,5 milyon dolara kadar yatırım ve mentörlük desteği sağlanacağı açıklandı.

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Türk savunma sanayisi Avrupa’daki Türk yeteneklerin peşinde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yurt dışında eğitim gören veya çalışan Türk mühendis, akademisyen ve öğrencileri millî projelere kazandırmak için harekete geçti.

Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmalarının altıncısı, Almanya’nın Münih ve Stuttgart kentlerinde gerçekleştirildi. Yüzlerce Türk gencinin katıldığı organizasyonda iki gün içerisinde 1.000’den fazla kişiyle görüşüldü. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI gibi sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileri de gençlerle bir araya geldi.

Programda Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik seviye, gelecek projeleri ve sektördeki insan kaynağı ihtiyacı anlatıldı. Şirketlere ayrılan özel alanlarda yurt dışında çalışan mühendisler ve akademik kariyerini sürdüren gençler, doğrudan firma yöneticileriyle görüşerek iş, kariyer ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı. Organizasyonla Avrupa’daki Türklerin bilgi birikimi ve küresel tecrübelerinin millî projelere aktarılması hedeflendi.

Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek isteyen Türkiye, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN ile Almanya'daki Türk gençleriyle buluştu. Avrupa'daki yetenekleri millî teknoloji hamlesine kazandırmayı hedefleyen Türkiye, girişimcilere 2,5 milyon dolara kadar yatırım desteği sunacak.

"İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ"

SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Almanya’daki yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek “Beyin göçü yerine beyin gücü kavramını kullanıyoruz.” dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk kimliği taşıyan herkesin savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayabileceğini vurgulayan Karataş, bunun yalnızca Türkiye’ye dönerek istihdam edilmekle sınırlı olmadığını; mentörlük, akademik danışmanlık ve ortak projelerle de mümkün olduğunu ifade etti. Karataş, Avrupa’daki akademisyen, öğrenci ve girişimcileri Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknoloji ihtiyaçlarında rol almaya davet etti.

Buluşmalarda yalnızca istihdam değil, Türkiye’de şirket kurmak isteyen gençlere yönelik yatırım ve teşvik imkânları da öne çıktı. SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan, iki gün içerisinde 1.000’den fazla kişiyle görüştüklerini, gençlerin kendi fikir ve teknolojilerini Türkiye’ye taşıyarak şirket kurmaya istekli olduklarını söyledi. Baylan, teknoloji girişimlerine 250 bin dolardan 2,5 milyon dolara kadar yatırım desteği sağlanabildiğini açıkladı. Desteğin yalnızca maddi kaynakla sınırlı olmadığını belirten Baylan, girişimcilere mentörlük ve danışmanlık hizmeti de sunduklarını kaydetti.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol da Türkiye’nin AR-GE teşviklerini ve teknoloji fonlarını gençlere tanıttıklarını belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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